Filtran polémico correo electrónico de un intermediario de transferencia de Emiliano Sala

NANTES, FRANCIA.- Enmedio de la búsqueda del avión que transportaba al futbolista argentino Emilano Salas desde Francia a Gales, ha aparecido un polémico correo eléctronico de un intermediario de transferencias que muchos lo vinculan con ser el organizador del vuelo de Sala.



"Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados ​​en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras, no es nuestro problema", arranca el mensaje filtrado por el diario francés L'Equipe.



Y sigue: "Permítanos presentarle la forma en que operamos y cómo llegamos a esta saga de Cardiff City. Trabajamos para clubes en Francia y para jugadores que quieren ser transferidos a Inglaterra... En lo que a usted respecta, hemos hablado con todos los clubes, incluidos Manchester, Chelsea, Liverpool. Creemos que podrías terminar en esos clubes".

Respecto a la operación entre Nantes y Cardiff, McKay apuntó que, "nos acercamos a Nantes, como lo hacemos con muchos jugadores en otros clubes, para obtener el mandato de venta. No le estamos impidiendo trabajar con otro agente, pero la mayoría de los jugadores están muy satisfechos con nuestra mediación".



"No decimos 'somos como un padre para nuestros jugadores '. No, si no hubieras sido futbolista, estas personas no estarían interesadas en ti", continúa el polémico correo.



Asimismo, agrega que "al final sólo les interesa el dinero. Lo que, por supuesto, todos queremos. Por eso nos gusta trabajar sólo con los clubes. No hay sentimiento, solo estamos haciendo negocios".



Finalmente, deja claro cómo se manejan las cosas en el fútbol actual. "Se ha dicho que Cardiff no te interesa. Pero ese es probablemente nuestro error, porque filtramos en los medios que otros clubes como West Ham y Everton te quieren sólo para estimular el interés en ti. Así es cómo trabajamos y eso puede ser mal interpretado por el jugador. Pero sin ese 'zumbido' nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa", cierra.

Sala desapareció el pasado 21 de enero cuando el avión que lo transportaba desde Nantes hacia Cardiff se extraviara cerca del canal de la Mancha en las costas de Gales.