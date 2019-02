Trump dice que el fútbol americano “es un deporte peligroso” y que no alentaría a su hijo a jugarlo

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump declaró que no alentaría a su hijo Barron a jugar fútbol americano porque “es un deporte peligroso”, pero señaló que tampoco se impondría en el camino del muchacho de 12 años _quien juega fútbol_ si quiere incursionar al emparrillado.



En una entrevista con "Face the Nation" de la CBS, el presidente dijo que el fútbol americano “es verdaderamente rudo”.



Admitió que los cascos y los equipos protectores han mejorado, pero señaló que “eso no ha resuelto el problema”.



Trump opinó que la NFL "es un producto magnífico". Pero, ¿qué haría si Barron quiere jugar?

“Esa es una pregunta muy difícil. Si él realmente lo quiere, sí. Pero ¿entusiasmarlo para ese deporte? No”, respondió el mandatario.



Trump dijo que “mucha gente, inclusive yo mismo, pensaba que el fútbol no tendría éxito en este país, pero se está popularizando rápidamente”.