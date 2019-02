El hondureño Teófimo López noqueó al mexicano Diego Magdaleno en Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El boxeador hondureño Teófimo López noqueó la noche del sábado al mexicanos Diego Magdaleno en el Ford Center at Star en Frisco, Texas, Estados Unidos.



Tras una impresionante muestra de su condición física, López logró mandar a bajo al competidor azteca a los 57 segundos del séptimo round ante los aplausos de los asistentes.



Con este nuevo triunfo, el catracho que nos representó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil, sigue con su marca victoria y su marca es de 12-0 demostrando su calidad y abriéndose camino en el mundo del boxeo.



De las 12 peleas ganadas, 10 han sido por nocaut por parte de Teófimo. "Aprendimos algo nuevo, habrán rivales fuertes y hay que saber dar golpes. Cada vez que quise pegamos", dijo el pugilista catracho al final del combate.



"Un saludo a todos los mexicanos y especialmente a Honduras", puntualizó el boxeador catracho que sigue poniendo el nombre del país en alto.

