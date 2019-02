Cardi B rechaza actuar en el Super Bowl por Kaepernic

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- La rapera Cardi B dijo que le fue difícil rechazar la lucrativa invitación de que actuara en el Super Bowl pero lo hizo en solidaridad con el exjugador de la NFL, Colin Kaepernick.



La artista nominada al Grammy afirmó el viernes a The Associated Press que tuvo “sentimientos encontrados” después de que declinó participar en el espectáculo del Super Bowl 53 en Atlanta.



Dijo que fue una decisión difícil porque a su esposo, el rapero Offset, le encanta el fútbol, pero se sintió obligada a “apoyar” a Kapernick porque él “defendió” a las minorías.



“Mi esposo adora el fútbol. Sus hijos juegan fútbol. Es difícil para él en verdad... Él realmente quería asistir al Super Bowl, pero no puede hacerlo en apoyo a algo”, declaró Cardi B, quien ha sido nominada a cinco Grammys, entre ellos al mejor álbum y mejor disco del año.



“Hay que sacrificar eso”, agregó. “Yo tengo que sacrificar mucho dinero de la presentación. Pero hay alguien que sacrificó su empleo por nosotros, así que tenemos que estar con él”.



Kaepernick contribuyó a comenzar una ola de protestas hincándose durante el himno nacional para aumentar la concienciación sobre la brutalidad policial, la desigualdad racial y otras cuestiones sociales.



Las acciones de Kaepernick encendieron una tormenta política en torno a si la justicia social debía dirimirse en las competiciones de la NFL.



Maroon 5, Big Boi of Uotkast y el rapero Travis Scott participarán en el espectáculo del medio tiempo del partido del domingo entre los Rams de Los Ángeles y los Patriots de Nueva Inglaterra. Gladys Knight cantará el himno nacional de Estados Unidos.



Otros artistas, entre ellos Rihanna y Pink, rechazaron las invitaciones para actuar durante el medio tiempo. En una reciente canción, Jay-Z hizo alusión a declinar su presentación en el Super Bowl, y Amy Schumer rehusó salir en un anuncio de televisión durante el partido.



El año pasado, Cardi B dijo que no acudiría al espectáculo del Super Bowl sino hasta que Kaepernick sea contratado por algún equipo. La artista ha hecho efectiva su promesa aunque actuará en un concierto el sábado en el centro de la ciudad. La rapera organizó una fiesta para esta semana y saldrá en un comercial del Super Bowl.