Anuel AA revela qué es lo que más le gusta de Karol G

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Los cantantes del género urbano, Karol G y Anuel AA, se han convertido en la pareja sensación del momento, su último sencillo "Secreto" revela la buena relación que tienen.



Tras conocerse su romance, muchas han sido las interrogantes que han surgido al respecto, entre ellas lo qué más le gusta a uno del otro.



Esa respuesta fue sencilla para el intérprete de "Quiere beber", quien aseguró, en una entrevista para la revista People, que le gusta todo de Karol.

“Todo, literalmente es una pregunta bien difícil de contestar, todo me encanta de Karol, cómo me trata, cómo me respeta, cómo se preocupa por mí, todo, puedo seguir hablando así seguido”, manifestó el artista puertorriqueño.



La pareja anunció hace unos días que realizarán una gira juntos y que la misma iniciará en la ciudad natal de la colombiana.



Hace unas semanas fueron fuertemente criticados por algunos de sus seguidores por haberse hecho tatuajes con sus nombres, y en el caso de Anuel una imagen de ellos besándose.



Ante las interrogantes sobre qué harán con los tatuajes si en algún momento terminan su relación, ambos aseguraron que no los borraran porque si se los hicieron es por que esa persona significó mucho en sus vidas.