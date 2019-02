¿Por qué la "chica del agua" de los Golden Globes 2019 demandó a la empresa que la lanzó a la fama?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Kelleth Cuthbert, conocida mundialmente como la "chica del agua" de los Golden Globes 2019, demandó a la empresa Fiji Water y The Wonderful Company al asegurar que usaron su imagen en una campaña publicitaria que ella no autorizó, según el portal The Blast.



Cuthbert expuso que la empresa de agua "intencionalmente utilizó su foto para usar en una campaña de marketing" el día después de la ceremonia. Ahora pide una indemnización y que dejen de usar sus fotos.



Además, reveló que intentaron sobornarla con "regalos", pero que no aceptó que usaran su imagen e identidad para su beneficio económico.

Por su parte, la compañía explicó "negociamos un acuerdo generoso con la Sra. Cuthbert que ella violó flagrantemente. Confiamos en que prevaleceremos en la Corte. A lo largo de nuestra historia, hemos tenido una excelente reputación trabajando con talentos".



¿Cómo se hizo famosa en un día? Los gestos de Cuthbert detrás de varios famosos causaron furor en las redes sociales y rápidamente se viralizó.