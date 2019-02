Tres clásicos en un mes y calendario apretado para Real Madrid y Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- Real Madrid y Barcelona se verán las caras en las semifinales de la Copa del Rey, tras el sorteo realiazado este viernes en el palco del estadio Benito Villamarín del Real Betis, donde se jugará la fnal de esta competición el 25 de mayo.



Merengues y Catalanes protagonizarán una maratón de clásicos españoles en menos de un mes, comenzando el 06 de febrero en el estadio Camp Nou por la ida de las semis de Copa del Rey, posteriormente se jugará la vuelta el 27 en el Santiago Bernabéu, y cuatro días más tarde el partido de la segunda vuelta de la Liga. Esto significa que habrá dos clásicos seguidos en el Bernabeu.



Si en la Copa estos partidos son lógicamente decisivos para pasar a la final, el choque liguero también es muy importante pues el conjunto azulgrana aventaja en 10 puntos ahora mismo a su eterno rival. Por tanto, podría dejar el título de Liga muy encarrilado de empatar o ganar en el estadio blanco.



Calendario Real Madrid y Barcelona

El emparejamiento de semifinales copera ha dejado que el calendario de Madrid y Barça se ponga más exigente. En este mes, ambos clubes tendrán sus duelos de ida de los octavos de final de la Champions League. Hay que tener en cuenta que el calendario de ambos equipos entre Liga, Champions y la Copa no es sencillo.



El Madrid visitará al Barça en la Copa el miércoles 06 y luego el sábado 09 al Atlético de Madrid. Después, los blancos juegan en el campo del Ajax en la Champions (miércoles 13), posteriormente reciben al Girona, visitan al Levante y vendrán esos dos duelos contra el Barcelona en el Bernabéu.



En cuanto a los dirigidos por Ernesto Valverde, este domingo reciben al Valencia, que

parece haber levantado el vuelo. La próxima semana visitan al Athletic de Bilbao en San Mamés, otro equipo que se parece muy poco al débil del pasado diciembre. Luego reciben al Valladolid y el día 19 de febrero tienen que jugar en Lyon en la Champions.



Luego está la visita en la Liga al Sevilla y después el doble choque en Copa y Liga en el Bernabeu. En su caso, la vuelta en la Champions es el día 13 de marzo.



Calendario del Real Madrid

Real Madrid vs Alavés - domingo 3 de febrero (Liga)

Barcelona vs Real Madrid - miércoles 6 de febrero (Copa)

Atlético de Madrid vs Real Madrid - sábado 9 de febrero (Liga)

Ajax vs Real Madrid - miércoles 13 de febrero (Champions)

Real Madrid vs Girona - domingo 17 febrero (Liga)

Levante vs Real Madrid - sábado 23 de febrero (Liga)

Real Madrid vs Barcelona - míercoles 27 de febrero (Copa)

Real Madrid vs Barcelona - sábado 2 de marzo (Liga)

Real Madrid vs Ajax - martes 5 de marzo (Champions)



Calendario del Barcelona

Barcelona vs Valencia - sábado 2 de febrero (Liga)

Barcelona vs Real Madrid - miércoles 6 de febrero (Copa)

Athletic de Bilbao vs Barcelona - domingo 10 de febrero (Liga)

Barcelona vs Valladolid - sábado 16 de febrero (Liga)

Lyon vs Barcelona - martes 19 de febrero (Champions)

Sevilla vs Barcelona - sábado 23 de febrero (Liga)

Real Madrid vs Barcelona - miércoles 26 de febrero (Copa)

Real Madrid vs Barcelona - sábado 2 de marzo (Liga)

Barcelona vs Rayo Vallecano - sábado 9 de marzo (Liga)

Barcelona vs Lyon - miércoles 13 de marzo (Champions)