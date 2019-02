El Cuerpo de Bomberos encomienda cada misión a la virgen de Suyapa

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Enfilados, bomberos infantiles, cadetes y oficiales, atentos a la orden de su capitana general, salieron del Monumento al Bombero en el bulevar Suyapa con rumbo al hogar de la Morenita.



Al ritmo de la orquesta, varios pelotones vestidos de caqui, marchaban con fe, devoción y honor guiados por la virgen peregrina de Suyapa.



El recorrido duró casi una hora, presenciado por decenas de capitalinos que circulaban por la zona.



En esta jornada, en el séptimo día de la novena, los apagafuegos rindieron honores a la Morenita, quienes en hombros la llevaron hasta su morada.





En hombros de varios bomberos fue cargada la Virgen de Suyapa.





“Nos sentimos orgullosos y contentos de ser Bomberos, porque la misión a que nos trajo Dios al mundo es a salvar vidas”, expresó Jaime Omar Silva, comandante general del Cuerpo de Bomberos.



Todas las mañanas los elementos bomberiles dedican varios minutos para leer las santas escrituras de la Biblia.



“Antes de salir a cada misión nos encomendamos a Dios y a la virgencita de Suyapa para que nos lleve con bien”, reveló Silva.



Ángeles

Durante la misa de gracias, los apagafuegos presentaron como ofrendas sus herramientas de trabajo.





Estos dos bomberos infantiles en la presentación del casco protector.





“La voluntad de Dios es dar vida y esperanza, Jesús vino a la tierra a salvar el mundo. Quizá no anden volando por el cielo, no tengan la capa de Superman o el cinturón de la Mujer Maravilla, pero los bomberos tienen el espíritu de Dios de salvar vidas”, expresó Ricardo Sevilla, canciller de la Iglesia Católica, en la homilía.



El prelado recalcó que ser bombero no es para cualquier persona, ya que es un llamado de Dios, no por intereses humanos, si no por un don de servicio y voluntad.



Este viernes, en horas de la mañana se realizará una eucaristía, donde los elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras rendirán un homenaje a la patrona de los hondureños.