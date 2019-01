Dwayne "La Roca" Johnson no participará en "Rápidos y Furiosos 9"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Dwayne "La Roca" Johnson confirmó que no formará parte del elenco de la película "Rápidos y Furiosos 9".



Durante una entrevista para MTV News dijo que por el momento no hay planes para su regreso, pero sí dejó la puerta abierta a su aparición en futuras películas.



"El plan siempre ha sido que el universo de 'Rápidos y Furiosos' crezca y se expanda. Desde ahora, no estaré en 'Rápidos y Furiosos 9' porque se están preparando para disparar hacia otros lados", explicó.



A pesar de su ausencia en 2019, "La Roca" no descartó formar parte del elenco en 2020.



"Nunca se sabe. En 'Rápidos y Furiosos 10' podríamos volver al camino, uno nunca sabe. La verdad es que todavía quedan asuntos pendientes entre Hobbs y Shaw. No se ha terminado", reveló.



El estreno de "Rápidos y Furiosos 9" será el 2 de agosto de 2019 en Estados Unidos.



