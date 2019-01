Ricardo Álvarez reacciona a críticas por incautación de contenedores de café en Italia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una airada e inusual declaración, el designado presidencial Ricardo Álvarez, salió al paso de cuestionamientos que le hacen en redes sociales por el café incautado con paquetes de cocaína en Italia.



Álvarez ha sido cuestionado en redes sociales, con mofa y sorna, en particular porque durante los últimos años se ha dedicado a promover interna e internacionalmente el aromático hondureño.



En un posteo en su perfil personal de Facebook y Twitter, el designado presidencial reaccionó refiriéndose a sus atacantes como cerdos. Aunque poco después lo borró de Facebook.

"Puercos, Cochinos, Marranos, Cerdos… siguen mintiendo, inventan, descalifican, promueven el odio, buscan dañar el honor de las personas amparados y protegidos en las redes sociales que las han convertido en su chiquero,..." se puede leer al inicio de la publicación.



"Durante años he estado bajo la lupa y el ataque de los Cochinos, han dicho de todo, me han señalado sin presentar pruebas y sin duda lo seguirán haciendo; lo que lamento y condeno es que ahora los Cerdos me ataquen por promover el café,...",se lee en otro de los párrafos publicados.



El designado detalla en su posteo que él disfruta de visitar el campo y estrechar la mano del hondureño tierra adentro.



Álvarez comparo además a sus detractores con los puercos que se enlodan y se revuelcan en el odio y la mentira.



"A esos cochinos de la mentira, odio y la maldad que no se les olvide que después de saciar sus más bajos instintos y de tratar de enlodar a quienes se les ponen por enfrente, solo les queda llegar al destazadero, que no es más que la justicia divina", señala.



Finalmente agregó una cita del expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman: "“No se debe permitir a ningún hombre ser presidente sino comprende a los cerdos”… por eso los entiendo", concluyó Álvarez.

El designado presidencial durante los últimos años ha promocionado el café hondureño dentro y fuera del país.

Aquí el posteo original:





El miércoles un contenedor de café proveniente de Honduras fue hallado con 644 kilos de cocaína en Livorno, Italia, lo que generó reacciones de las autoridades de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras y la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (Coprisao) quienes detallaron que el cargamento "fue sometido a los controles aduaneros y revisiones no intrusivas de rayos gamas para verificar su contenido".

"No presentó indicios de contaminación en su contenido" al ser despachado desde Puerto Cortés con rumbo a Europa, aclararon ayer las autoridades hondureñas.

