Messi asegura que el Barcelona "no va a tirar" ningún título

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona Leo Messi aseguró este miércoles tras clasificarse para semifinales de la Copa del Rey por noveno año consecutivo que su equipo quiere "luchar por las tres competiciones" y no va a tirar ningún título.



"Se decía que tirábamos la Copa, que no la queríamos, quizá el mensaje mío se interpretó mal al inicio de la temporada, pero de ninguna manera, este equipo quiere luchar por las tres competiciones (Liga, Copa, 'Champions')", dijo Messi a la televisión de su club.



"Estar en el Barcelona significa ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final, no tiramos nada", añadió el astro argentino, que al inicio de la campaña parecía apuntar a la 'Champions' como gran objetivo para el equipo azulgrana.



Messi habló tras golear 6-1 al Sevilla en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey remontando el 2-0 cosechado en la ida.



En aquel partido, el Barça presentó un equipo plagado de suplentes que desató las especulaciones sobre si el equipo azulgrana prefería centrarse en la Liga y la 'Champions'.



Especialmente tras unas declaraciones de Gerard Piqué afirmando que "intentaremos remontar en la vuelta, y si no puede ser, otro año será".



Messi marcó este miércoles su gol número 50 en Copa: "tuve un par de ocasiones antes que he errado pero por suerte vino el gol de Luis (Suárez) que nos dio la tranquilidad y, al final, llegó el mío, cuando ya estaba prácticamente decidida la eliminatoria".



"Lo importante es que el equipo ha hecho un buen partido hoy y que estamos en la próxima fase", concluyó.