Honduras en alerta por brote de sarampión en Estados Unidos

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está en alerta ante un inusitado brote de casos de sarampión en Estados Unidos.

La alta incidencia de la enfermedad mantiene preocupadas a las autoridades hondureñas ante la cantidad de compatriotas que a diario salen y regresan de la nación del norte, en donde residen más de un millón de connacionales.

Según las autoridades norteamericanas, los estados más afectados son: Washington, California, Florida, Texas, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, entre otros. En 2018 se registraron un total de 349 casos confirmados de la enfermedad en Estados Unidos.

El sarampión es un padecimiento contagioso y grave causado por un virus que se propaga por la tos y los estornudos a través del aire. También una persona se puede infectar al estar en contacto con secreciones nasales de alguien infectado.

Los más vulnerables ante el virus son los menores de cinco años que no están vacunados y los adultos mayores que no recibieron la vacuna contra la enfermedad. Esta enfermedad se erradicó en Honduras desde el año 1997, es decir, hace 22 años no se reporta ningún caso a nivel nacional.

Las personas que se infectan desarrolla son erupción en la piel (manchas rojas), ojos rojos, tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, manchas blancas dentro de la boca y dolor muscular.

“El sarampión es una enfermedad que fue declarada eliminada en la región de las Américas en 2016, sin embargo, se ha tenido una reemergencia en 11 países de las Américas con casos e inclusive muertes”, informó a EL HERALDO la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ida Berenice Molina.

Los otros países que reportan brotes son: Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Canadá, México y en 2018 hubo un caso en Guatemala, una adolescente que se infectó en Alemania.

“Tenemos una alerta a nivel de toda la región de las Américas de riesgo de importación de casos de otros continentes, pero también de países como Venezuela, que están exportando casos a los diferentes países de la región de las Américas”, indicó Molina.

Agregó que a raíz de esa situación, la Secretaría de Salud desde el año pasado brindó lineamientos a las 20 regiones sanitarias del país donde se proporcionaron las medidas de prevención y control.

Vacunación

“Las medidas están orientadas a asegurar que los padres garanticen que sus hijos a los 12 meses reciban la primera dosis y a los 18 meses de edad reciban la segunda dosis de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP)”, recomendó la galena.

Es necesario que más del 95 % de los niños de las aldeas, municipios y departamentos tengan el esquema de dos dosis de la vacuna.

La coordinadora del PAI también manifestó que se ha estado protegiendo a grupos en riesgo que están en contacto con viajeros como personal de las aduanas aéreas, terrestres y marítimas, los trabajadores de la salud y trabajadores de hoteles y de zonas turísticas.

“Por el riesgo que tenemos en el país por importación de los casos, tenemos que estar como Secretaría de Salud alertas vigilando que las coberturas de vacunación sean altas y manteniendo una vigilancia epidemiológica activa de todo caso sospechoso de sarampión”, afirmó Molina.

En 2018 se investigaron 207 casos sospechosos por la enfermedad viral en el país.

No obstante, los epidemiólogos descartaron el 100% de los casos mediante examen clínico y de laboratorio. A su vez, del 1 de enero al 22 de enero ya se han registrado más de 10 casos sospechosos de sarampión, los cuales han sido descartados.

El personal de Salud también se encargó que los más de 1,500 personas que acudieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá se les aplicó una dosis contra SRP.

Las personas que viajan en la caravana de migrantes irregulares hacia Estados Unidos también corren el riesgo de infectarse si no están vacunados.