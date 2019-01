El mensaje que "El Chapo" Guzmán envió a Kate del Castillo tras ser detenido

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Kate del Castillo reveló en una entrevista que el narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán le envió un mensaje a través de sus abogados tras ser detenido por segunda vez.



En las imágenes difundidas por el noticiero de Telemundo, del Castillo reveló que los abogados del líder del cartel de Sinaloa se comunicaron con ella para saber cómo estaba.



"En algún momento me dijo el abogado que el señor Guzmán quería que yo supiera que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia, hacia mi persona o mi familia en lo más mínimo y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo, por todo lo que estaba yo pasando", expresó la actriz mexicana.



Confirmó que ese mensaje fue enviado específicamente por el capo. Aseguró que las palabras de Joaquín Guzmán la "movieron" y que en este momento no tiene nada más que agradecerle por confiar en ella, por aceptarla con sus "amigos"- refiriéndose a Sean Penn-, y por haberle cuidado.



Sobre el actor de Hollywood, quien escribió un artículo sobre su visita a "El Chapo", dijo que Penn había puesto en peligro su vida. "Me puso como carnada y no me protegió", afirmó la protagonista de La Reina del Sur.



Agregó que en el juicio contra Guzmán se conoció abiertamente que Sean Penn les ayudó con la captura del narco.