El último vídeo que grabó Yóskar Sarante antes de su muerte

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Uno de los últimos vídeos del bachatero dominicano Yóskar Sarante, quien falleció el lunes a los 48 años en Florida, Estados Unidos, comenzó a circular este miércoles por las redes sociales.



En el material audiovisual, Sarante pide oraciones a sus seguidores solo minutos antes de someterse a una cirugía por problemas respiratorios.



"Quiero informarles que estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en unos minutos me van hacer una cirugía de la nariz... no respiro bien por los conductos de las fosas nasales y si lo dejo a través de los años no podré respirar", dijo el cantante.

"No tengo nada en mi garganta gracias a Dios, pero necesito las oraciones de todos ustedes para que todo salga bien", agregó el destacado artista dominicano.



El cantante falleció de una fibrosis pulmonar, informó su familia en Santo Domingo. Sarante, que empezó interpretando merengue, logró gran popularidad en países de Latinoamérica y Europa con temas como Llora Alma Mía, Con las alas rotas, No tengo suerte en el amor o Guitarra.



Antes de su muerte, su hijo, Darling Sarante, pidió, a través de las redes sociales orar por el cantante, quien nació en 1970 en el populoso sector capitalino de Villas Agrícolas y mostró su inclinación por la música desde niño.