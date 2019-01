Aleck Joan Flores, un niño que sueña con cantar para Dios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El guerrero Aleck Joan Flores, de 12 años, es un niño que anhela convertirse en un gran artista y con ello cantar para Dios.



Para cumplir este sueño necesita someterse con urgencia a una cirugía, valorada en cien mil lempiras, la que le permita corregir su pierna derecha que, producto de una patada y de 13 operaciones, tiene forma de “c”.



Ante la adversidad que invade la vida del valiente capitalino -desde que tenía seis años de edad-, su madre Mayra Santos compartió con EL HERALDO que “ha sido muy difícil para nosotros, me duele verlo así, pero solo Dios me da la fuerza”.



También añadió que: “Él quiere cantar para Dios, por su situación no ha podido ir a la Iglesia, pero reúne a sus vecinitos y les predica el Evangelio”.



La vida del pequeño quedó marcada por el bullying que sufrió por parte de un compañero en la escuela, quien le dio una patada cuando Joan intentaba hacerse su amigo.



Si desea colaborar puede hacerlo a través de Bac Bamer al número de cuenta de Alex Omar Flores: 90043-401. También puede comunicarse con Mayra Santos, madre de Joan, al número 9527-9652.