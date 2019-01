Romeo Santos sobre muerte del bachatero Yóskar Sarante: "Ahora cantarás en el cielo maestro"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Romeo Santos escribió un emotivo mensaje de despedida para Yóskar Sarante, el bachatero dominicano que falleció a los 48 años en Florida, Estados Unidos, debido a una fibrosis pulmonar.



El exlíder de la agrupación Aventura manifestó en sus redes sociales: "Me acabo de enterar de una noticia que me llena de tristeza. Nuestro género ha perdido una súper estrella, una de las mejores voces de la bachata. ¡Que Dios tenga en la gloria a nuestro queridísimo Yóskar Sarante! Ahora cantarás en el cielo maestro. Mis condolencias a su familia".



El exponente de bachata convaleció durante varios días en un hospital en Orlando, Florida, según la información brindada por su hijo Darling Sarante.



El bachatero dominicano alcanzó popularidad por sus temas “No tengo suerte en el amor”, “Llora alma mía”, “Mi gran noche”, “Guitarra”, “No te detengas” y “Un mal necesario”.



Otros artistas también mostraron su pesar en las redes sociales.



La fibrosis pulmonar, el padecimiento con el que luchó Yóskar Sarante, es una condición en donde el tejido profundo de sus pulmones se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro. Esto dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno.



