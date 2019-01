Declaran culpable a la diputada María Luisa Borjas por el delito de calumnias constitutivas de injurias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, fue declarada culpable la tarde de este martes por el delito de calumnias constitutivas de injurias en perjuicio del empresario hondureño Camilo Atala.



"Recordemos que el señor Camilo Atala ha presentado esta querella ya que la señora María Luisa Borjas en algún momento indicó que él habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a la señora Bertha Isabel Cáceres", manifestó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial.



En el fallo programado para este martes, el juez que conoce la causa determinó que María Luisa Borjas vertió sus declaraciones de manera irresponsable, ya que por lo menos ella tuvo que realizar la mínima diligencia para confirmar la misma, que sería trasladada a un público, explicó la relacionista Villars.



De acuerdo a lo establecido en el Código Penal hondureño, la diputada Borjas enfrenta una pena de entre dos años y ocho meses hasta cuatro años de cárcel.

Al salir de la lectura del fallo en su contra, la congresista adelantó que interpondrá el recurso de casación porque no es una sentencia firme y después acudirá a las instancias internacionales.



"Me da mucha tristeza que el presidente de la Corte Suprema de Justicia haya seguido la línea que le impusieron. Pensé que se iba a apegar a la ley y la justicia”, expresó.



“Nombraron a Argueta porque se tenían que asegurar que ese fallo fuera de culpabilidad, no confiaban en otra persona. También lamento que no hayan cumplido con la ley al desestimar esta querella porque el querellante no se presentó”, agregó.



"Yo siempre he estado lista y dispuesta y me he formado en la adversidad", finalizó María Luisa Borjas.