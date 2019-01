Manuel Keosseián: "Para mí no hay drama perder un partido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el campamento del Olimpia se trabaja con mucha alegría a pesar de la caída ante el Marathón y su entrenador Manuel Keosseián se muestra muy confiado de lo que están haciendo sus dirigidos en estas tres jornada disputadas.



¿Qué análisis tiene de la última presentación de Olimpia en San Pedro Sula?

Lo puedo dividir en dos situaciones: resultado y rendimiento. El resultado no fue bueno para nosotros, pero el rendimiento muy bueno. Creo que si bien uno mira el resultado porque la estadística queda, pero el rendimiento me agradó.



¿Qué Olimpia se espera ante el Platense?

Esperemos que el equipo siga creciendo, es el comienzo y son difíciles para todos. En este caso no se olviden que Olimpia la mitad de los jugadores son nuevos y creo que han tenido una rápida adaptación a lo que nosotros queremos. Así que esperamos que este partido ante Platense que será difícil, el equipo pueda seguir creciendo.



¿Se le mira crecimiento en el ataque al Olimpia?

Sí, yo lo veo así y día a día en el entrenamiento. Una de la cosas que creo que son importantes y que pasó en el partido del sábado, es que en el arco nuestro hubo pocos posibilidades que nos hicieran gol y nosotros tuvimos unas cuantas. Eso quiere decir que se fabrican jugadas, se llega y por distintas cosas no se ha podido culminar,



¿Qué tantas variantes podría hacer ante Platense?

El equipo está en formación y lógicamente nosotros hemos vistos estos muchachos que han jugado los tres partidos, son los mismos y están a la altura de jugar en el Olimpia. Tenemos que ver a los otros que han venido, pero lo más importante de una carrera no es como se larga, sino como se llega y nosotros estamos convencidos que vamos a llegar bien y construir un equipo sólido.



¿Ya están listos para jugar los otros extranjeros?

Ellos están trabajando y los que vienen del exterior tienen que tener un tiempo de adaptación, conocimiento de los jugador, el fútbol que se juega aquí, pero están pronto y seguramente el domingo tendrán participación.



¿En qué jornada espera que Olimpia demuestre buen rendimiento?

Olimpia ya está demostrando buen rendimiento, mejor del que yo esperaba en el tercer partido, pero tenemos que consolidar y seguir corrigiendo cosas. El Olimpia del otro día me gustó mucho, no el resultado.



¿Cree que se hace mucho drama por una derrota?

Es que no sé quién hizo drama, yo no hice drama ninguno, yo felicité a mis jugadores que hicieron un gran partido. Para mí no hay drama perder un partido. Marathón lleva 27 partidos que no pierde ahí y quiere decir que no es casualidad. Si uno mira el partido, el Olimpia mereció mejor suerte que la que tuvo.



¿Habló con Bonfigli que tuvo una oportunidad para debutar con gol y no lo hizo?

Tuvo una recepción que no fue buena, pero también la cancha que yo la conozco bien no es de las más parejas, entonces le picó mal, estaba solo y se perfiló bien y tuvo la posibilidad de hacer el gol.



Se habla de un Olimpia renovado, ¿Pero tantos jóvenes no es normal?

A mí siempre me gustaron los equipos de una mezcla de jóvenes y de mayor experiencia. A mí la edad no me asusta, pueden tener 35 o 16, si tiene para jugar. Lo más importante es que queremos un Olimpia como ha jugado estos partidos: control de balón, precisión, posición de la pelota y muchas llegas al arco rival, eso es lo que pregonamos al inicio y para eso trajimos esos jugadores de esas características, ya después los rivales juegan.



¿Tienen la calidad estos jugadores?

La tienen que mostrar en la cancha. Yo no quiero nombrar a ninguno en especial, pero voy a nombrar uno que todos lo conocen y no había odio hablar de él y para mí es uno de los mejores jugadores que hay aquí y se llama Jorge Álvarez. Él mostró calidad y no quiero hablar mucho y sea cosa que se agrande después y se crea mucho. Pero Alejandro (Reyes), Jorge (Álvarez), (José) Pinto y (Jorge) Benguché dieron muestra que en una cancha difícil demostraron que tiene categoría y calidad.



¿Es Jorge Álvarez el encargado a futuro de guiar este equipo?

Es muy joven y ahora lo está haciendo, espero que siga creciendo porque le falta mucho y no nos olvidemos que es un jugador nacido en el club como varios de aquí y saben lo que es la presión.



¿Pero hay jugadores que les pesa la camisa y esto parece que no?

A veces va en el carácter del jugador, ya haya nacido aquí o no. También vamos a decir que en Olimpia en menores han de haber pasado cuatro o cinco mil y muchos no llegaron, pero el tener el arraigo de la institución eso ayuda.



¿Su legado sería pulir y dejar muchos jóvenes?

Eso es lo que me gusta a mí, pero siempre hay que traer referentes, personas mayores o extranjeros que aporten, pero la base de Olimpia debe de ser jugadores del club, no sé si este año, pero en el equipo ya tenemos seis o siete nacidos aquí. Ojalá que el año que viene se consoliden y sean la base del Olimpia.



A nivel de directiva, ¿con quién se reúne usted ahora que no está Ferrari?

Normalmente es una reunión semanal con toda la directiva y todos saben lo que planificamos, aspiramos. Son como 10 o 12, pero lógicamente es Osman el que viene a todos los entrenamientos, pero después con toda la directiva y tienen claro cual es el camino.



¿Debe un Olimpia no traer extranjeros y solo jugar con nacionales?

No, no es la capacidad, sino que los jugadores extranjeros y aportan, son necesarios, pero ojalá que Olimpia tenga su cantera propia y el 60% de los jugadores sean nacidos en el club.



¿Con eso se habla de Manolo para rato en el Olimpia?

No, yo ya estoy viejo y estoy aportando lo que creo que necesitaba Olimpia pensando en el futuro, pero no creo que esté mucho tiempo.



Olimpia llega pero no está aprovechando

La definición uno trabaja pero en general no es problema del entrenador, lo es cuando el equipo no llega y no tiene posibilidad de gol. Cuando se tienen y no se aprovechan a veces son rachas. Por decir algo, el gol de hizo Yustin el otro día fue tremendo, parecía de Europa y están enrachado, quizás en otro momento no lo haga. Benguché tuvo y salió uno y la pelota picó.



¿Y con el tema de las muchas expulsiones que opina?

Muchos partidos hemos quedado con diez y eso no es bueno, tenemos que mejorar y hacer hincapié. Eso pasa en el partido, se llega a destiempo.



¿El tema del refuerzo se logró resolver?

Creo que se va resolver, es un volante ofensivo. Tiene que ser hoy o mañana, ya que el jueves se cierra. Es un volante más ofensivo y puede jugar por extremo, con gol, potente, gana el uno contra uno y se va concretar, yo hablé con él.



¿Podríamos ver ya la dupla Bengtson y Bonfigli?

Puede ser Bengtson-Lacayo o Lacayo-Benguché. Nosotros tenemos cuatro delanteros, dos de las mismas características y cualquiera puede jugar.