Madre habría asesinado a su hijo de 9 años, denuncian vecinos en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- La madre del niño de nueve años que falleció en la colonia Brisas del Norte de la ciudad de La Ceiba, Honduras, sería la responsable del hecho denunciaron los vecinos del sector.



"El llamado es para la madre, bueno, si se le puede llamar madre, que no sea tan cínica, si ella no mató a su hijo, por qué anda huyendo", dijo una de las vecinas, de la mujer identificada como Denia Elizabeth.



"Que no nos amenace como vecinos, porque uno está hablando la verdad. Hay suficientes pruebas, porque si ella es una madre abnegada y tiene dolor, debería estar en su casa, llorando a su hijo y prendiéndole candelas", agregó la residente.

Por su parte, la mamá del pequeño negó los señalamientos de sus denunciantes y aseveró que el menor estaba jugando en una hamaca en el momento que presentó problemas de salud.



"Mi muchachito estaba con la niña, estaba jugando ahí en la hamaca, levanté al niño y le eché agua en la cabeza y desesperadamente le gritaba a los vecinos que me ayudaran y nadie salió, ningún desgraciado salió", recordó.



Otro de los habitantes de la colonia dijo que miraba el maltrato al niño, por lo que la mamá ya había sido denunciada porque lo golpeaba.



"El niño tenía signos de maltrato con hematomas alrededor del cuello y ya llegó casi muerto. Se buscó a la Fiscalía para que hiciera las investigaciones correspondientes. Cuando se buscó a la madre, ella había desaparecido", informó la doctora Sara Alberto, directora del Hospital Atlántida.