Álvaro Morata asegura sentirse parte del Atlético de Madrid "otra vez"

MADRID, ESPAÑA.- El delantero Álvaro Morata se mostró feliz este martes en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid de regresar a un club en el que dio sus primeros paso como futbolista, antes de pasar al Real Madrid.



"Lo más importante es que estoy aquí, me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas, no me siento nuevo", aseguró Morata en el acto de su presentación en el estadio Metropolitano.



"Los compañeros se han preocupado de escribirme, de hacerme parte del equipo desde hace dos semanas cuando no había nada cerrado y es algo que me pone muy contento", afirmó Morata, que llega al Atlético cedido por el Chelsea por lo que queda de temporada y la próxima.



En el equipo rojiblanco, Morata se reencontrará con Koke, con el que coincidió en los equipos infantiles del Atlético antes de pasar a las categorías inferiores del Real Madrid, donde acabó de formarse y se daría a conocer.



Este pasado 'merengue' ha dividido a la afición rojiblanca, a apenas dos semanas de que el Atlético se enfrente al eterno rival blanco en Liga el 9 de febrero.



Sin embargo, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo no tiene ninguna duda y se encargó de tranquilizar a su nuevo ariete.



"Desearte toda la suerte del mundo y olvidarte de lo que dentro de unos minutos te va a pasar que son los dimes y diretes, tú aquí a jugar al fútbol", aseguró el mandatario rojiblanco.



"Velocidad, desmarque y gol, es un ariete con instinto y regresa al Atlético de Madrid para aumentar la competencia en ese puesto", añadió Cerezo, convencido de que el nuevo fichaje va a ayudar al equipo "a lograr todos sus objetivos".



Morata llega para competir con el hispano-brasileño Diego Costa, pero se muestra convencido de que ambos pueden jugar juntos en el terreno de juego.



"¿Por qué no podemos jugar juntos? Siempre te quieren poner al lado de un gran jugador, es fácil. Tengo muchas ganas de verle, seguro que alguna broma me gastará cuando le vea", concluyó.