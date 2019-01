Hanan Jarrar, representante de Palestina: “Si Honduras decide trasladar la embajada, hará mucho daño”

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con preocupación ante un posible traslado de ciudad de la embajada de Honduras en Israel llegó al país una misión Palestina. Hanan Jarrar, directora general para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado Palestino, conversó con EL HERALDO sobre su visita.

A continuación sus valoraciones luego de sostener una reunión con autoridades de la Cancillería.

¿Cuáles son los motivos básicos de esta misión en Honduras?

Entablar una relación más fuerte con Honduras, instalar la embajada de Palestina en Honduras, y advertir sobre inversionistas que desean conversar sobre negocios en caso que Honduras no realice el traslado de su embajada en Israel de Tel Avit a Jerusalén.

¿Tienen preocupación por el tema de la embajada?

Sí, ese es el punto más importante, por disposiciones de la ONU, Israel no puede declarar a Jerusalén como su ciudad y tampoco los países del mundo trasladar sus embajadas, nos reunimos, pedimos explicaciones, hasta dónde han llegado, no recibimos ninguna decisión definitiva de Honduras, ni que si ni que no, solo que el tema está en investigación.

¿Qué repercusión traería una decisión como esta?

Si Honduras lo hace, no estaríamos rompiendo relaciones del todo, pero estancaría la relación y los beneficios que pueden venir por parte de Palestina y sus aliados... Va a dañar la imagen de Honduras y el proceso de paz y traería a un episodio más de guerra en medio oriente en el caso que otros países sigan los pasos de Estados Unidos y Honduras.

¿Cómo se han manejado las relaciones entre Honduras y Palestina?

Hasta el momento muy buenas, pero si llega el día que traslada su embajada hacia Jerusalén Este, que es capital de Palestina, Honduras le diría al mundo que Jerusalén Este no es de ustedes los palestinos, es de Israel, y es penoso, esperamos que el gobierno nos considere para bien del proceso de paz.

¿Ya se tomó la decisión, qué argumentos les dieron en Cancillería?

La decisión definitiva Honduras no la ha tomado, gracias a Dios, no nos dieron los argumentos por los cuales es el traslado, nos dijeron que la decisión era un asunto interno del gobierno.