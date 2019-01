¿El PSG o Brasil, quién tiene la última palabra en el diagnóstico de Neymar?

PARÍS, FRANCIA.- ¿Quién tendrá la última palabra en el dosier médico de Neymar, duda para los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United? El PSG no ha ofrecido su diagnóstico, mientras que el médico de Brasil está en París este lunes y varios medios señalan un periodo de baja de al menos dos meses. ¿Habrá operación?



La pugna está abierta antes de ofrecer el veredicto. Desde que el 10 brasileño se viese obligado a retirarse del terreno de juego el pasado miércoles en Copa de Francia ante el Estrasburgo (2-0) debido a un dolor intenso en el pie derecho, el club parisino se limitó a señalar "una dolorosa reactivación de la lesión en el quinto metatarsiano derecho".



En otras palabras, el largo hueso de la parte externa del pie, del que Neymar fue operado en marzo de 2018, lo que puso fin de forma prematura a su primera temporada en el PSG.



Desde entonces la incertidumbre reina en todos los estamentos del club parisino. El entrenador Thomas Tuchel ofreció una postura pesimista: "va a ser muy difícil que Neymar juegue con nosotros contra el Manchester United", en la ida de octavos de final, anunció el domingo. Sin precisar si su jugador sufre una "fractura" como anunció el periódico Le Parisien.



Señal de la preocupación reinante, Tite, el seleccionador brasileño, que prepara la Copa América en casa (14 de junio - 7 de julio), atravesó el Atlántico para visitar a su estrella el domingo, antes de acudir al Parque de los Príncipes para presenciar el PSG-Rennes (4-1).



Rodrigo Lasmar, el médico de la Seleçao que operó a Neymar el pasado mes de marzo para recuperarlo de cara al Mundial-2018, llegó este lunes a París para examinar al astro de 'La Canarinha'.



- ¿"Dos meses" de baja? -

Queda por saber si Neymar deberá de nuevo someterse a una intervención quirúrgica, lo que pondría fin a su temporada. O si se opta por un tratamiento "más conservador", con una duración de la baja de "dos meses", según Le Parisien. En ambos casos se perdería el partido de ida, el 12 de febrero en Old Trafford, y el de vuelta, el 6 de marzo...



¿Quién tendrá la última palabra sobre el protocolo a seguir, el PSG o la Seleçao? "Neymar es un jugador del PSG y hay que respetar las decisiones del club. Rodrigo Lasmar va para ayudar. y después nosotros tomaremos nuestras decisiones", indicó este lunes Edu Gaspar, director de la selección brasileña, citado por Globo.



"Todos los médicos me dicen que debemos esperar una semana", explicó por su parte Tuchel el domingo.



La pasada temporada, Neymar ya se perdió el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a causa de su lesión, y su equipo cayó eliminado ante el Real Madrid, campeón de la edición de 2018.



La ausencia de su estrella, que suma 20 goles y nueve pases de gol en 23 partidos esta temporada podría deparar un nuevo impacto negativo en el PSG. "Todos estamos apenados por Ney, pero habrá que hacerlo sin él", relativiza su compañero Presnel Kimpembe.



- Adaptación táctica y 'mercato' en suspense -

Para seguir siendo competitivos sin Neymar, Thomas Tuchel dio más responsabilidades ofensivas a Ángel Di María, mejor jugador ante el Rennes, y a Julian Draxler, para acompañar al dúo Mbappé-Cavani en un sistema que se asemeja al 4-2-4.



¿Pero bastará para eliminar a un Manchester United que ha ganado todos sus partidos desde la llegada al banco del noruego Ole Gunnar Solskjaer a finales de diciembre?



Tuchel deberá asimismo gestionar la ausencia del italiano Marco Verratti, único centrocampista defensivo en la plantilla, y ello a tres días del cierre del 'mercato' de enero.



Por el momento, ni el argentino Leandro Paredes (Zenit San Petersburgo), cerca de firmar, ni Idrissa Gueye, por el que el Everton rechazó una oferta de 25 millones de euros, según su entrenador Marco Silva, han firmado por el PSG.



"Estoy preocupado porque necesitamos dos jugadores, o quizá otro jugador ofensivo si Neymar está lesionado para varias semanas", lamentó Tuchel. ¿Pánico real o simple estrategia de presión? En todo caso el panorama no es el ideal en París a 15 días del duelo de 'Champions'.