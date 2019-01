Kate Middleton habla sobre lo difícil que ha sido ser mamá

LONDRES, INGLATERRA.- La próxima reina de Inglaterra, Kate Middleton, hizo pública cómo ha sido su faceta como madre de los pequeños George, Charlotte y Louise.



La esposa del príncipe William confesó a varias mujeres que ha sido una faceta "difícil y dura".



"Es muy difícil, muy duro. Como madre, recibes mucho apoyo al principio, pero eso desaparece después del primer año y lo único que te queda es leer libros", manifestó la mamá de tres.



La duquesa de Cambridge aseguró que a pesar de recibir mucha ayuda en el palacio, también enfrenta los problemas que tienen muchas otras madres, ya que ella está muy presente en la vida de sus hijos.

Pese a tener una niñera, Kate aseguró que ella se encargará de cuidar y educar a los herederos al trono el mayor tiempo posible.



Además comentó que ella ha optado porque sus pequeños no hagan cosas que no quieran, pese a que puede ir contra las reglas de la realeza.



En el pasado, la royal aseguró que ser mamá ha sido muy gratificante y maravillosa.



Hace unos meses la actriz Keira Knightley criticó a Middleton por salir "reluciente" del hospital tras dar a luz, la famosa de Hollywood aseguró que era un engaño lo que ella representaba.