El bullying marcó la vida de Aleck Joan Flores y necesita apoyo de los hondureños  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El bullying es una palabra fácil de escribir, pero deja una enorme marca en la vida de aquellas personas que lo han sufrido en algún momento.



Así es como marcó la historia del pequeño Aleck Joan Flores Santos, de 12 años, después de que un compañero de escuela le diera una patada en su pierna derecha, cuando Joan, en ese entonces con seis años, solamente buscaba hacerse su amigo.



El pequeño guerrero necesita el apoyo económico de todos los corazones solidarios para someterse a una urgente cirugía -valorada en más de cien mil lempiras- que podría ayudarle a corregir su pierna en forma de “c”.





Joan en compañía de dos de sus hermanos.







“Tras ese golpe interno que le causó el niño, solo porque Joan era más pequeño que él, mi hermano dejó de caminar, por lo que se llevó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y ahí nos dijeron que era un esguince, luego se le hinchó la pierna y fue ahí cuando los doctores decidieron intervenirlo, le dio osteomielitis -bacteria que le comió la tibia- y desde entonces se le han hecho alrededor de 13 cirugías”, relató con la voz entrecortada, Elí Flores, hermano mayor de Joan.



Un noble corazón

Aleck Joan, es un hondureño de sonrisa tímida, que posee un corazón gigantesco, pues según relató su tía Nohemy Santos, cuando salió de la primera operación, sus primeras palabras fueron: “yo perdono a ese niño”.



Pese a las adversidades a las que ha tenido que enfrentarse, no deja de soñar. Anhela convertirse en un gran músico y ejecutar el piano, su instrumento musical favorito.



“Le pido a la gente que por favor, me ayude para que los doctores me puedan hacer la operación, ya que me han dicho que esta es la definitiva”, expresó el futuro artista de Honduras.



Si usted desea realizar una donación puede hacerlo a través de Bac Bamer al número de cuenta de Alex Omar Flores: 900-403-401. También, puede comunicarse con Mayra Santos, madre de Joan, al número 9527-9652.