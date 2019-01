El Hércules del hondureño Jona Mejía dedica triunfo a la memoria de Julen

MADRID, ESPAÑA.- El jugador hondureño Jona Mejía y su equipo Hércules mostraron su solidaridad con la familia del pequeño Julen, el niño español que fue encontrado sin vida 12 días después de caer a un pozo en el municipio de Totalán, España.

El catracho, de 30 años de edad, es amigo personal de José Roselló, papá del niño de tan solo 2 años de edad, quien no pudo ser salvado por los cuerpos de socorro pese a los intensos trabajos de rescate.

Mejía y su equipo Hércules de la Segunda B de España se impusieron 2-1 al Espanyol B y dedicaron el triunfo a la memoria del pequeño, cuyo caso ha impactado a todo un país.

"En el vestuario me apoyaron mucho cuando les pedí ayuda. Chechu fue diciéndolo compañero a compañero y estoy muy agradecido por el detalle. Lo único que intento es mandarle ánimo y fuerza a mi amigo, que vea que aunque la sensación ahora le parezca infernal, que no está solo, que entre todos le vamos a ayudar a que salga adelante", fueron las palabras de Jona.

El atacante de origen hondureño contó además cómo surgió su amistad con el papá del pequeño de 2 años de edad.

"Conozco perfectamente a la familia, me he criado con el padre de Julen. Vivíamos en el mismo bloque, él en el primero y yo en el bajo. Por mucho que me pueda hacer una idea de cómo están en estos momentos, creo que nadie puede imaginárselo", agregó.

"Por desgracia es el segundo hijo que pierden. Lo único que puedo decir es que están muertos en vida. Son muy jóvenes, de mi edad, unos 30 años, la madre incluso más joven. Están muertos", lamentó el futbolista, quien mostró una camisa con el nombre de Julen y el número 9 -que él usa en su espalda- como símbolo de solidaridad con la familia del pequeño.