Porfirio Lobo Sosa dice que no sería extraño que a su esposa la condenen con fotocopias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, dijo la mañana de este lunes que no se le haría extraño que a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo, se le condenará con fotocopias.



La ex primera dama llegó la mañana de este día a los Tribunales en Materia de Extorsión para el inicio de su juicio oral y público, esto debido a la falta de espacio en los juzgados anticorrupción.



Elena de Lobo es acusada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) por los delitos de fraude y apropiación indebida en perjuicio de las arcas estatales.



El exmandatario criticó que es imposible que la misma persona que eligió el fiscal del caso haya elegido al juez, asimismo, reiteró que el proceso contra su esposa ha sido ilegal desde el principio.



"Veamos las cosas reales, lo de Rosa todo es ilegal desde el principio. Imagínense ustedes que la Constitución de la República nos dice que ningún hogar puede ser allanado después de las 6:00 de la tarde... En mi casa estuvieron cuatro días ininterrumpidamente, hasta extranjeros participaron, entonces, de hecho, toda esa prueba es prohibida, es ilegal al igual que han rechazado toda las pruebas que se ofrecieron", expresó.



Agregó que: "El representante legal de la Presidencial era yo, yo autorizaba si se creaban o no se creaban cuentas, si se hicieron sin autorización, si el banco lo hizo, el banco cometió una falta, pero ahí iba todo, prueba rechazada".



"Solo falta que la condenen con fotocopias, que no les extrañe", remarcó el expresidente de Honduras en las afueras de los tribunales donde comparece su esposa.



De acuerdo con la fiscalía, Bonilla de Lobo se apropió de más de 16 millones de lempiras. El juicio se extenderá hasta mediados del mes de febrero debido a la excesiva carga probatoria presentada por las partes procesales en el caso.



Durante este proceso se evacuarán 69 medios de prueba documentales, nueve testificales y 12 periciales. En este caso también son imputados el cuñado de Bonilla de Lobo, Mauricio Mora, y su exsecretario privado, Saúl Escobar, acusados de los delitos de fraude y apropiación indebida.



En este caso, existe un recurso de amparo admitido por la Sala Constitucional y por lo tanto los jueces no podrán emitir una sentencia.

Lea también: María Luisa Borjas acude a su juicio por difamación