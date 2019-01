Ozuna pide perdón a sus seguidores por vídeo sexual

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El cantante Ozuna aprovechó su participación en el Calibash Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, para pedir nuevamente disculpas a su público por el escándalo de un vídeo sexual.



"No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Y pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos. Le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas...como todo un hombre estoy aquí dándole la cara a ustedes pidiéndole disculpas, los amo mucho”, expresó el cantante de reguetón.



El 23 de enero, mediante un comunicado, Ozuna aceptó ser la persona que aparece en el vídeo íntimo, grabado por una compañía de cine para adultos.



Ozuna fue extorsionado durante dos años por el fallecido cantante de trap Kevin Fret, quien tenía en su poder las tomas y le amenazaba con publicarlo si "el negrito de ojos claros" no le pagaba.



Inicialmente, el cantante se mostró profundamente avergonzado y expresó que “lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno”.