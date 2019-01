Izquierda salvadoreña cierra campaña presidencial confiada en revertir pronósticos

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -El candidato presidencial izquierdista de una exguerrilla salvadoreña, Hugo Martínez, cerró este domingo su campaña electoral confiado en remontar los pronósticos adversos, mientras en redes sociales arreció la lucha de los partidos por los votos ante los comicios del 3 de febrero.



"Desde las últimas semanas el FMLN (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) está en remontada y está imparable. Vamos a ganar las elecciones porque estamos blindados por el pueblo", dijo el excanciller Martínez, candidato del partido oficialista en un acto realizado en San Salvador.



Este ingeniero de profesión se ubica en el tercer lugar de las preferencias de los electores salvadoreños para suceder a Salvador Sánchez Cerén, lejos del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, quien lidera la intención de voto, por el conservador partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), según las encuestas.



En segundo lugar marcha el empresario de supermercados Carlos Calleja, ungido como el candidato del principal partido de la oposición, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).



Calleja ha continuado su denominada "Gira del Triunfo", que consiste en pequeños actos de cierre de campaña en distintos lugares del país, y este domingo la efectuó en las ciudades de San Salvador y Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.



- Disputa a las redes sociales -

Por ley, la campaña electoral finaliza el miércoles, pero la misma ha arreciado en redes sociales como Twitter y Facebook, fuera del control de las autoridades electorales.



El coodinador general del FMLN, Medardo González, anunció en Twitter que iniciaron una "ofensiva" por asegurar y defender los votos para su candidato.



En tanto, Bukele pidió a sus seguidores en su página de Facebook que repliquen sus mensajes para llegar a más salvadoreños.



Por su parte, Calleja ha mostrado en su cuenta de Twitter fotografías de muchos de sus seguidores en sus últimos actos proselitistas para demostrar el "enorme apoyo" a su candidatura.



Mientras eso sucede en redes sociales, el presidente Sánchez Cerén resaltó que en 10 años de gobierno del FMLN, el país "ha avanzado" en programas sociales, como la entrega de uniformes a estudiantes del sistema público y la gratuidad de la salud, entre otros.



"Los avances que hemos logrado como pueblo y FMLN se deben seguir profundizando", sostuvo el mandatario en un comunicado distribuido por la Casa Presidencial.



Confiado en revertir los resultados adversos de las encuestas, el excanciller Martínez dijo este domingo ante unos 8,000 activistas vestidos de rojo que acudieron a su acto que, de llegar a la presidencia, trabajará por combatir la inseguridad.



- La violencia, el desafío -

En El Salvador, donde las autoridades atribuyen la mayor parte de la violencia a las pandillas, se registró 3,340 homicidios en 2018, 15% menos que el año anterior, y una tasa de 51 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las más altas en el mundo en un país sin guerra.



"No vamos a permitir que nos gobiernen los grupos criminales", aseguró Martínez, mientras era vitoreado por sus seguidores que enarbolaban banderas rojas.



El excanciller también dijo que en un eventual gobierno no permitirá y combatirá la corrupción.



El FMLN se ha visto salpicado por las acusaciones de corrupción que pesan sobre el expresidente Funes (2009-2014), el primer gobernante impulsado por el partido de la exguerrilla izquierdista.



Funes, asilado actualmente en Nicaragua, ha sido acusado por la Fiscalía ante la justicia, entre otras demandas penales, por el desvío de más de 350 millones de dólares durante su gestión.



"Nosotros por justicia vamos a combatir a evasores de impuestos y a los corruptos en este país. Es una injusticia que mientras hay niños que no tienen qué comer, otros se quedan con el dinero del pueblo", dijo Martínez.



El candidato de ARENA también se mostró confiado en un triunfo electoral.



"Estamos a una semana de ganar, les pido a todos que vayamos a ejercer el sufragio y juntos logremos un triunfo para generar más empleos, tener un mejor país", dijo Calleja arropado por unos 1,000 seguidores en la sede de su partido.



Poco más de cinco millones de personas están convocadas a participar de los comicios, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Para el día de los comicios, el TSE habilitará 1,595 centros de votación con 9.578 juntas receptoras de votos.