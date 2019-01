Honduras: Diputada de Libre María Luisa Borjas acude a juicio incoado

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Maria Luisa Borjas, acudirá este lunes 28 de enero al inicio de su juicio incoado en su contra por los presuntos delitos de difamación constitutivas de calumnias.

“Recordemos que el señor Camilo Atala ha presentado esta querella ya que la señora María Luisa Borjas en algún momento indicó que él habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a la señora Bertha Isabel Cáceres”, manifestó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial.

Será durante esta audiencia que las partes involucradas determinarán si llegan a una conciliación o de lo contrario se desarrolla el debate.

“Yo pienso que no existen las pruebas suficientes como para condenarme porque no se trata de una calumnia, yo no he señalado a nadie, no hice investigaciones, yo solo le di lectura a un informe de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad”, manifestó la excomisionada de la Policía Nacional.

Será penado por injuria, con reclusión de uno a dos años, quien profiriera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, advierte el artículo 157 del Código Penal.