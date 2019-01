La lista completa de los ganadores de los SAG Awards 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. La premiación de los SAG Awards 2019 se realizó en el Shrine Auditorium de los Ángeles, California, Estados Unidos.



A continuación la lista de los ganadores:

-Mejor actor en una serie de comedia

Tony Shalhoub por "The Marvelous Mrs Maisel".



- Mejor actriz en una serie de comedia

Alex Borstein por "The Marvelous Mrs. Maisel".



-Mejor elenco en una serie de comedia

"The Marvelous Mrs. Maisel"



-Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por A Quiet Place



-Mejor actor de reparto

Mahershala Ali por Green Book



-Mejor actor en una película para TV o miniserie

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Vea: Los rostros de los ganadores de los SAG Awards 2019



-Mejor actriz en una película para TV o miniserie

Patricia Arquette por Escape From Dannemora



-Mejor actor en una serie de drama

Jason Bateman, Ozark



-Mejor actriz en una serie de drama

Sandra Oh, Killing Eve



-Mejor elenco en una serie de drama

This Is Us



-Mejor Actor

Rami Malek, Bohemian Rhapsody



-Mejor Actriz

Glenn Close, The Wife



-Mejor elenco

Black Panther.