Real Madrid visita el Espanyol en busca de seguir en la senda de la victoria

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid (3º) visita al Espanyol (13º) este domingo a la 1:45 pm (Hora de Honduras) buscando una senda victoria que les permita seguir recortando puntos con el líder, el Barcelona, que jugó en el campo del Girona, al cual derrotó 0-2.



El equipo dirigido por Santiago Solari, que vuelve a animarse tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos ociales incluida su victoria el jueves 4-2 sobre el Girona en Copa del Rey, buscará tres puntos vitales ante el Espanyol para avanzar a la tercera posición en la Liga y no perder el paso del Atlético de Madrid, que tiene cinco puntos por delante.



Solari no podrá contar aún con varios jugadores que se encuetran lseionados, el caso de Gareth Bale, Mariano, Marco Asensio y Jesús Vallejo, por lo que tendrá que recurrir al mismo once que ha venido utilizando en los últimos partidos.



El estratega argentino ha recuperado a Marcos Llorente y Toni Kroos, ambos disponibles desde el partido de Copa ante Girona.



Las esperanzas del Madrid siguen puestas en la joven promesa Vinicius Junior, quien ha sido el conductor del cuadro blanco en las últimas victorias en Liga y en Copa.



Probables alineaciones:

Espanyol: Diego López, Javi López, Lluis López, Mario Hermoso, Didac Vilà, Granero, Marc Roca, Sergi Darder, Leo Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias.



Real Madrid: Tibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Sergio Reguilón, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Lucas Vázquez, Vinicius Junior y Karim Benzema.