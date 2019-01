Maradona reaparece como 'patrón' y con derrota en segunda división del fútbol mexicano   

MÉXICO, MÉXICO.- En su reaparición en la banca de los Dorados, el técnico argentino Diego Maradona sufrió una derrota por 2-1 ante los Potros UAEM en la cuarta jornada del torneo Clausura-2019 del Ascenso MX (segunda división) del fútbol mexicano.



En los minutos previos al partido jugado en el estadio Alberto 'Chivo' Córdoba en Toluca (a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México), Maradona, con gorra y gafas oscuras, salió a dar un recorrido por la cancha.



Mientras andaba sobre el césped, el astro argentino exigió a la policía que mantuviera alejados a los fotógrafos que buscaban capturar imágenes del entrenador.



"Me saca a todos los fotógrafos", le ordenó a un elemento de seguridad.



"De la cancha para afuera pueden hacer todo el trabajo que quieran", remarcó al policía y también a los fotógrafos.



A escasos instantes de que iniciara el juego, el Diego se dirigió a su banca envuelto en ovaciones.

"Oe oe oe, Diego, Diego", le coreó la afición -la ajena y la propia- al astro argentino del fútbol que respondió con saludos cordiales agitando la mano.



El juego fue resuelto por los Potros UAEM en el segundo tiempo y lo ganaron con goles de Diego Castellanos, al minuto 52, y de Dante Osorio, al 87. Los Dorados descontaron al con anotación de Fernando Arce, al 90+1.



"Yo llegué ayer y mago no soy", dijo Maradona en la conferencia de prensa posterior al partido. "Tampoco le puedo pedir a los muchachos que estén precisos en los pases".



Luego de los problemas de salud que presentó en Argentina y que retrasaron su retorno a la banca de Dorados, Maradona se mostró feliz aun con la derrota.



"Hoy volví a sentir la adrenalina después de las operaciones que tuve", dijo con una sonrisa. "Volver a tener el perfume del pasto es maravilloso. No tiene comparación".



Maradona dijo que entre las intervenciones quirúrgicas que tuvo en Argentina una fue dental y la otra de una hernia.



"Si yo dejaba pasar el tiempo, esa hernia se podía romper y yo me podía ir en sangre", explicó.



Después de esos episodios clínicos, Maradona aseguró que "mi estado de salud es muy bueno. Está todo bien"



Aunque los Dorados se quedaron en el fondo de la clasificación, el Diego mandó un mensaje: "Tranquilos, que llegó el patrón y acá se hace lo que yo digo.



Maradona, ya sin su compatriota Luis Islas como auxiliar, dijo que de regreso "al cuartel general" en Sinaloa afinará el funcionamiento del equipo para su próximo compromiso, el miércoles en el torneo de Copa contra Zacatepec.