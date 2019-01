El artículo de Octavio Carvajal: ¿Se olvidaron del amigo?

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante un cabildo abierto reciente, un alcalde del litoral atlántico recordó a sus seguidores del porqué se habían olvidado del “amigo”, que ahora duerme en una cárcel estadounidense acusado de narcotráfico, si cuando vivía en esa localidad todo mundo lo abrazaba y le pedía ayudas económicas.Tremendo canto o aviso “diplomático”.

Todo mundo quedó boquiabierto cuando el hombre que aspira a ser reelecto tomó un micrófono y comenzó a señalar a uno y otro como “bendecidos” por la mano piadosa del hondureño que fue extraditado el año anterior a la nación del norte señalado de capo de la droga y amigo íntimo de políticos y empresarios nacionales. Hasta cantaban con él.



Según su relato, en medio de gritos de “yo no fui” o “jamás recibí un cinco de ese señor”, el alcalde dijo que el presunto narcotraficante era dueño de concesiones en zonas del atlántico. “¿Y ustedes no se daban cuenta?”, les preguntó a todos los presentes. “No creo que ustedes siendo amigo de… y de su familia no se dieran cuenta”, reveló el político.



Engreídos

Paso a paso y lentamente citó nombres de dos de sus vecinos, que solo bajaron la cabeza al oírlo. Dejó pasmados a propios y extraños. “Pero como él ya no está acá, ya no es amigo de nosotros porque se lo llevaron los ‘gringos’; los que nos jactábamos que éramos grandes amigos de él ahora no lo conocemos, le damos la espalda a un amigo que le dio respaldo a estas comunidades”, reveló.



El alcalde, que liga a uno de los partidos de “oposición” y busca sacar del poder al Partido Nacional, reveló que el extraditado por narcoactividad “era amigo de ustedes y amigo mío”. Extrañado les interrogó: “¿Nunca les ayudó? Compa, a usted le pagué treinta mil lempiras”, le reclamó a un adepto quien molesto le alegó que al narco lo creía “político”.



Tremendo dimes y diretes armó el jefe de esa comuna quien, a nuestro juicio, mandó un pequeño pero contundente mensaje o una amenaza velada a los residentes de la zona que ahora se hacen los idos con el caído en desgracia por tráfico de estupefacientes a sabiendas de que les había regado las manos en grandes francachelas.



Tu madre

“La tuya”, “tu madre”, “no tuve”, “saltatapias”, “picarito”, “robagallinas”, se decían unos y otros durante el desarrollo del evento cuyas imágenes fueron grabadas por reporteros del lugar, donde curiosamente convergen influyentes personajes de todos los partidos con la excepción de que esta vez fue de uno que simpatiza con Libre.

¡Qué laguna! Y como el tema es bastante delicado y ciertos cabezas caliente podrían sentirse heridos en sus entrañas, el video está en caja fuerte por si les urge verlo. Todo a su tiempo, así también verán fotografías donde salta el hermano de un expresidente que va de candidato a diputado y sale modelando con otro oscuro personaje. ¿Y el kilo, jefe?



Polvo

Se va uno, pero mete al otro. Exigen “democracia” los pervertidos. Lo más vergonzoso de estos actores es que uno de ellos está rociado por el polvo blanco. Para influir a todo nivel se hizo novio de la hija de un alto funcionario ligado a la “seguridad del Estado”. Hasta patrulla de la Policía Nacional tenía asignada el muchacho gozando las mieles del trono.



A escondidas de la DEA han metido una ristra de narcos en cuadros políticos. Todo sea por bien de la ración repartiéndose el botín de la avioneta. Así se quieren meter en el Congreso Nacional hablando y jurando “cambios”. Sentirse pulcros de una “oposición” plagada de mafiosos, de peligrosos narcos. De repente los gringos están hasta

el tabique.



Ciegos

En otras citas de tiburones salta alabando al jefe un exfuncionario de gobierno acusado de graves fraudes contra los gobiernos de Honduras y de Estados Unidos. ¿Se dará cuenta James Nealon, (ahora ex) embajador norteamericano en nuestro país? El muchachón tiene orden de captura y anda igual que todos, libre como el viento.

A la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuyo director no atina en capturar a extraditables y grandes ballenas de la corrupción no le iría nada mal y se anotaría un hit en arrestos si se da una vuelta en concentraciones políticas. ¿Qué espera señor Rivera?