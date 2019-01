Actor de Sin senos sí hay paraíso disfruta de las baleadas en Honduras

ROATÁN, HONDURAS.- Gregorio Pernia, actor que interpreta a "El Titi" en la telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso se encuentra en Honduras y no dudó en disfrutar de la gastronomía hondureña, sobre todo de la baleada.



El famoso colombiano compartió en sus redes sociales una fotografía dentro de un avión donde revelaba que conocería la isla de Roatán por primera vez en su vida.



"Hoy voy a conocer #Honduras #Roatán ¿Quién viaja conmigo?" escribió.



En otra imagen, publicada por @l_profeta, un amigo del actor, se les ve degustando de una baleada hondureña.

Esta fue la imagen publicada en las redes sociales. Foto: Instagram







"Venir a Honduras y no comer baleada es como que no hayas venido. Me alegra que te hayan gustado mi hermano", publicó el acompañante de "El Titi".



¿Habrá pedido su baleada con todo?