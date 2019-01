Karol G y Anuel AA revelan qué harán con sus tatuajes románticos si terminan la relación

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Para Karol G y Anuel AA, la pareja del momento, no es muy importante el qué dirán... los cantantes respondieron tranquilamente a la interrogante "¿qué pasará con sus tatuajes románticos si terminan?".



Durante una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", la intérprete de "Culpables", dijo: “Para las personas que estamos tatuadas, digamos que el cuerpo es como un diario y de cierta manera si está aquí (señaló su mano en la parte donde se tatuó el nombre de Anuel) es porque fue muy importante. El día de mañana uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso mucho".



Anuel AA, el cantante de trap que estuvo en prisión 30 meses tras ser hallado culpable de posesión de armas de fuego, manifestó: “Nada; pasó, si me lo puse ahí es por algo. Karol ha hecho tantas cosas por mí que ni se imaginan y yo estoy súper agradecido con ella”.



Además: ¿Quién es Karol G?



Controversiales tatuajes

En los primeros días de enero de 2019, Anuel AA sorprendió con una gigante tatuaje en la espalda que los muestra a él y su novia Karol G juntos. Además, en una de sus manos se tatuó "Carolina", el verdadero nombre de la colombiana.



Mientras las críticas siguen llegando, ambos artistas se preparan para la gira "Culpables".