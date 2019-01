Anne Hathaway confirma tercera parte del "Diario de la Princesa"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de la película "El Diario de la Princesa" están sumamente felices. La actriz Anne Hathaway confirmó que hay un guión para que la tercera parte del filme sea una realidad, además, confesó que la idea es honrar al fallecido Garry Marshall, el director de las dos entregadas anteriores.



Durante una entrevista en el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen" dijo: "Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos, Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad".



La artista también confesó que habrá que esperar porque desean que todo sea perfecto.



"Nosotros adoramos esas películas tanto como todos. Y son igual de importantes para nosotros que para todos, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello", manifestó.

Anne Hathaway interpreta a la princesa de Genovia (Mia Thermopolis) en la famosa película.



El elenco original ya confirmó. Chris Prince (Nicolas Deverreaux), Mandy Moore (Lana Thomas) y Heather Matarazzo (Lilly Moscovitz) se unirán al elenco, solo que aún no se sabe cuándo van a iniciar las grabaciones para esta tercera entrega.