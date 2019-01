Marathón vence a Olimpia y alarga su racha invicta en el Yankel Rosenthal

Olimpia fue más incisivo y superior en la segunda parte, pero no fue contundente. Foto: EL HERALDO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón extendió su hegemonía sobre Olimpia jugando en el Estadio Yankel Rosenthal. Los Albos no ganan de visita ante el Monstruo desde 4 de septiembre de 2013 cuando vencieron por 2 - 0 a los verdolagas.



En un partido bastante friccionado, los verdolagas supieron aprovechar la jugada más clara que tuvieron en todo el partido, Olimpia fue superior pero no fue certero en ataque.



Jorge Benguché tuvo la más clara para los Leones, pero su remate fue tapado en la línea por el zaguero Bryan Barrios. Posteriormente Benguché tuvo otra jugada clara pero su remate fue sacado por el arquero Denovan Torres.



Al minuto 86, una contra conducida por el ex Olimpia, Carlo Costly, terminó en el único tanto del encuentro.Yustin Arboleda llegó a cerrar en el segundo palo un centro del cubano Yaudel Lahera, con un remate que dejó sin opciones al meta Edrick Menjivar para decretar el 1-0 definitivo que alarga la paternidad de Marathón sobre Olimpia en el Yankel Rosenthal.

Con la victoria, los verdolagas extienden su racha a 27 partidos sin perder en el Yankel Rosenthal, recinto que se ha convertido en un fortín para el equipo del argentino Héctor Vargas, que no conoce la derrota desde el 21 de octubre de 2017 ante Motagua (2-1).

Por su parte Olimpia suma más de cinco años sin poder vencer a Marathón en el Yankel, racha que se alargará para los Albos hasta que se vuelva a encontrar al Monstruo en su fortín.

Alineaciones:

Marathón: Denovan Torres, Bryan Barrios, Bryan Johnson, Samuel Córdova, Kevin Espinoza, Carlos Róchez, Mayron Flores, Brayan Martínez, Edwin Solano, Carlos Discua, Yustin Arboleda.



Olimpia: Edrick Menjivar, Maylor Nuñez, Jonathan Paz, Ever Alvarado, Elmer Güity, Deiby Flores, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Guillermo Chavasco, Jorge Benguché, Jerry Bengtson.