Diego Vazquez no siente favorito a Motagua para el duelo contra el Real España

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua, Diego Vazquez, dijo este viernes que le hubiese gustado que Rubilio Castillo siguiera en su equipo, sin embargo, espera que tenga un buen rendimiento en el Saprisa.



"Nos hubiese gustado que siguiera con nosotros pero es la evolución normal de los jugadores que tienen buen funcionamiento, Saprissa es uno de los grande de Centroamérica. Esperamos que tenga buen rendimiento. Ya estuvo en México y deseo que le vaya bien en Costa Rica. Va a un fútbol similar a este" dijo.



"Apostamos al juego colectivo, no dependemos de nadie, la Copa 15 la ganamos y él (Rubilio) estaba lesionado. La ilusión de todo profesional es superarse".



De inmediato la conversación se basó en el Real España y el enfrentamiento del domingo. "Con Restrepo cambiaron algunos detalles pero mantienen un orden, poseen jugadores de buen pie, tienen velocidad arriba, esas cosas no las han cambiado. Este es un clásico, no somos súper favoritos porque estos son juegos complicados".



Diego tiene su punto de vista sobre La Máquina, reconoce las virtudes y la complejidad de los Aurinegros. "La idea es seguir con lo mismo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, jugamos un amistoso contra ellos pero fue un partido parejo, ellos tienen mucha inversión y poseen jugadores talentosos en todos los puestos. Aquí somos muy fuertes, siempre digo lo mismo y esperamos imponer el ritmo del partido".



Para Vazquez esta es una prueba importante para medir el nivel en que se encuentra el Azul en relación a La Máquina. "Los clásicos te marcan una pauta para lo que viene, hay que hacer valer la localía. El torneo pasado ganamos contra los grandes y esperamos seguir así. Esto recién empieza".



El 11 titular sería el mismo que ha salido en las primeras dos jornadas. "Vamos a ver lo que presenta el rival, nosotros apostamos a la continuidad en la cancha porque eso le da seguridad al jugador. Omar Elvir entrenó ayer de forma normal y esperamos que se recupere de una molestia que sufrió" comentó.



En la delantera muy seguramente no habrá cambios, Erick Andino y Roberto Moreira seguirán siendo los titulares pero Marcelo Estigarribia estará entre los suplentes. "Sí se está poniendo bien y seguramente lo llevamos entre los 18 que van en lista".