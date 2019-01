Juan Guaidó: "Más que un libertador prefiero ser un servidor público"

CARACAS, VENEZUELA. -El proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en un acto este viernes que "más que un libertador prefiero ser un servidor público para ustedes y para este país".



Guaidó señaló tres principales objetivos para su gobierno: "Aquí hay una ruta muy claramente establecida; cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres".



En un intento de despejar las dudas sobre su juramentación, el líder opositor aseguró que su "único marco es la Constitución".



"La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (...) Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa'falso diálogo aquí nadie se presta", asegurando que no se prestará a un diálogo con el gobierno de Maduro.



Al mismo tiempo que Guaidó estaba enviando su mensaje, el presidente Nicolás Maduro condenó que la prensa internacional no estuviera de su parte. "Hay un golpe mediático internacional contra Venezuela".



Asimismo dijo que en relación a uno de los dos artículos que citó Guaidó: "Vamos a revisar el contenido del artículo 233". "¿Ahora cualquiera puede asumir en Venezuela cualquier cargo que le plazca citando a un artículo de la Constitución?", apunta el mandatario.



"Si alegas al 233 por lo menos ten la decencia de pornerle el barniz de un juramento decente", reclamó Maduro.

Recalcó que iba a "derrotar este intento de deponer al régimen democrático y al Estado de Derecho que hay en Venezuela".