Marathón vs Olimpia y Motagua vs Real España en la jornada 3 del Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes 25 de enero inicia la jornada 3 del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.



Honduras Progreso recibirá a Platense esta noche en el estadio Humberto Micheletti. El partido comienza a las 7:15 de la noche. Los tiburones llegan a este encuentro ubicados en la quinta posición de la tabla con 3 puntos en dos partidos disputados.

Por su parte, Los de El Progreso aún no suman tras haber perdido sus dos primeros encuentros del torneo. Son últimos en la tabla.



La jornada continúa el sábado con el clásico Marathón vs Olimpia a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal. Tanto Olimpia como Marathón cuentan con 6 puntos en dos partidos.



El domingo 27 se cierran las acciones con los últimos tres partidos. Juticalpa contra Real de Minas a las 2:00 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Ninguno ha sumado siquiera un punto en dos jornadas.



A las 3:00 de la tarde el CD Vida enfrentará a los Lobos de UPNFM en el estadio Ceibeño. Los universitarios cuentan con 3 puntos a favor, a diferencia de Los cocoteros, que aún no han podido ganar.



Y, para finalizar con broche de oro, las Águilas del Motagua se enfrentarán en el Estadio Nacional en Tegucigalpa a la Máquina del Real España. Ambos equipos llegan con 6 puntos en busca del primer lugar.



Calendario de los partidos:

1.- Honduras Progreso vs Platense - viernes a las 7:15 PM

2.- Marathón vs Olimpia - sábado 26 a las 3:00 PM

3.- Juticalpa vs Real de Minas - domingo 27 a las 2:00 PM

4.- Vida vs UPNFM - domingo a las 3:30 PM

5.- Motagua vs Real España - domingo a las 4:00 pm.