Fin de la búsqueda del avión de Sala "es una vergüenza", afirma técnico del Nantes

NANTES, FRANCIA.- El entrenador del Nantes, Vahid Halilhodzic, calificó este viernes de "vergüenza" y de "repugnante" el fin de la búsqueda para encontrar el avión en que su exdelantero argentino, Emiliano Sala, desapareció el lunes.



"Para mí, es una vergüenza parar así. No hay una profundidad enorme para que se pueda encontrar (el avión)", se quejó en una rueda de prensa.



"Es repugnante dejar la situación así, no se puede permitir", añadió poco después, tras dejar escapar de nuevo unas lágrimas recordando a "la hermana (de Emiliano) que se expresó ayer".



"Sabemos que están vivos, yo lo siento. Emi es un luchador y yo sé que no se va a rendir ahora. En este momento, lo único que pido es que no paren de buscarlos, que se pongan un poco en la piel de nosotros. Yo siento que ellos están vivos", había implorado la hermana del delantero, Romina Sala, llorando, delante de los medios británicos en Cardiff.

Miles de aficionados rinden homenaje al desaparecido futbolista argentino. (AFP)







El jueves, casi 72 horas después de la desaparición en los radares del aparato, unos veinte kilómetros al norte de Guernesey, la policía de la isla había anunciado el fin de la búsqueda, que no había dado ningún resultado hasta ese momento.



El anuncio había provocado muchos mensajes, sobre todo en Twitter, pidiendo a las autoridades que siguieran la búsqueda.



Muchas estrellas, como Leo Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Chelsea), Nicolás Otamendi (Manchester City), Gianluiggi Buffon (PSG) o Lucas Biglia (AC Milan), publicaron mensajes en ese sentido.