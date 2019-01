Obras viales y guarderías destacan en primer año de gestión de Nasry Asfura en la capital

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pulso de la ciudad en el primer año de administración de Nasry Asfura late al compás de los potentes motores de la maquinaria pesada que se observa en las principales vías de la capital de Honduras.



Hoy, hace 365 días “Tito” Asfura asumió el reto por segundo período como jefe de la administración del Distrito Central.



Durante 2018, su gestión logró muchos aciertos, pero también hay retos que todavía no se logran solventar.



El 25 de enero pasado se comprometió a convertir la capital en un lugar más atractivo y juró ante la Biblia y las leyes hacer que la ciudad prosperara.



¿Lo ha logrado?

A criterio del director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, el manejo de la ciudad es un enorme reto para cualquier Corporación Municipal.



Larios reconoció que los mayores esfuerzos en 2018 se hicieron en el sector de infraestructura vial.



Y es que solo en el primer año de gestión se destinaron 2,100 millones de lempiras en obras de gran envergadura de los 4,900 millones de lempiras que conformaron el presupuesto municipal.



En total, fueron siete obras de infraestructura que dejó a su paso el 2018, entre ellas el primer túnel peatonal en el bulevar Centroamérica y un túnel de 280 metros de longitud que se ubica en la primera entrada de la populosa colonia Kennedy.



Larios destacó también que en 2018 se sentaron las bases para agilizar los trámites para otorgar los permisos de construcción y operación.



“Estamos de acuerdo en las medidas de control, pero no abusemos de ellas”, recomendó Larios.



El profesional de la construcción también aconsejó a las autoridades locales mejorar la normativa para impulsar las urbanizaciones.



Esta opinión la comparte el octavo regidor Jorge Aldana, quien consideró que la comuna debe ser un apoyo para los contribuyentes y no un obstáculo.



“El tema de la atención a los ciudadanos, mejorar los trámites que se hacen en la Alcaldía es una gran deuda, debemos ser un simplificador de los procesos”, manifestó Aldana.



Obras sociales y agua

El principal logro en el área social del primer año de administración fue la habilitación de cuatro centros de cuidado infantil.



Las guarderías se ubican en las colonias Nueva Jerusalén, Villa Nueva, Ciudad Cataluña y Altos de Santa Rosa.



También se han habilitado clínicas móviles con servicio de odontología.



En cuanto al tema de abastecimiento de agua, el logro más importante fue que la puesta en funcionamiento del trasvase, aunque no en su plenitud.



No obstante, Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), recordó que el reto de la ciudad es mejorar la calidad en el suministro de agua y respaldó que se debe tener una simplificada administración.