EEH anuncia la suspensión de la electricidad en San Pedro Sula, La Ceiba y Yoro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios, colonias y aldeas de Atlántida, El Progreso y San Pedro Sula estarán sin electricidad este viernes 25 de enero de 2019, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).



EL PROGRESO, YORO (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio El Barro

Colonia Castillo

Barrio San José #2

Colonia Emanuel 1 y 2

Colonia Suazo Córdova

Colonia Avila Panchame

Colonia Esperanza de Jesús

Colonia Imprema

Colonia 19 de Julio

Colonia Los Laureles

Colonia Buenos Amigos

Colonia Corocolito

Colonia 12 de Junio

Colonia Juan Carias

Colonia Juventino Barahona

Colonia 1 de Marzo

Colonia Corocol 1,2,3

Colonia Covitral

Colonia Paredes

Colonia Española

Colonia La Española

Colonia La Libertad

Colonia Berlín

Colonia Ebenezer

Colonia Sitramedhys

Colonia 3 de Abril

Colonia Juan Ramón Morales

Colonia Las Golondrinas

Colonia La Pimientera

Flores de Mayo



SAN PEDRO SULA, CORTÉS (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Sitraalus

Barrio Santa Ana

Barrio Las Acacias

Barrio Guamilito

Mercado Guamilito



LA CEIBA, ATLÁNTIDA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia San Alejo

Colonia Brisas de Lean

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Aldea El Empalme

Aldea Hilamo

Aldea Hilamo Viejo

Aldea El Retiro

Aldea Mezapa

Colonia El Edén

Aldea Mezapita

Colonia Reyes

Colonia Suyapa

Aldea El Astillero

Aldea Matarras

Aldea La Loma

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Colonia La Guillen

Aldea San José de Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Colonia Satélite

Aldea La Unión

Santa FE

Aldea Lempira

Aldea La Concepción

Aldea Buena Visata

Aldea La Yusa

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucía

Aldea Mojiman

Aldea Cangélica

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote

Aldea Las Delicias

Aldea Las Suyapas

Aldea Morazán

Aldea Dorado

Aldea Río Chiquito

Aldea Barranquía

Aldea El Jazmín Arriba y Abajo

Aldea París de Lean

Aldea Las Flores

Aldea Las Delicias del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva GOO

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Wachipilín

Aldea Tarraloza

Aldea Agua Caliente.