Liberales presentan proyecto de decreto para que se le pregunte a la población sobre la reelección y la segunda vuelta electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional conoció este jueves un proyecto de decreto presentado por el Partido Liberal para que se realice un plebiscito con el objetivo de que se le pregunte a la población si esta de acuerdo o no en la reelección y en la segunda vuelta electoral.

Los liberales justificaron que la reelección ha sido una de las causas que más confrontación ha generado y consecuentemente, ha distanciado a la sociedad hondureña. El presidente del Poder Legislativos, Mauricio Oliva, no descartó preguntarle sobre el tema a los pobladores al no llegar a un consenso.



A continuación el proyecto de decreto presentado por la bancada del PL:

Tal como es del conocimiento público, es un reclamo generalizado del pueblo hondureño que se aprueben cuanto antes, varias reformas al Sistema Electoral vigente, que permitan una mayor democratización, confiabilidad en los resultados y una verdadera representatividad de quienes resulten electos para los cargos de elección popular.

Ese reclamo, que se ha visto agudizado por la confrontación de la Sociedad con posterioridad a los últimos dos procesos electorales, que ha obligado a la conformación de grupos de trabajo impulsados por las Naciones Unidas y la contratación de parte del Congreso Nacional, de expertos de la Organización de Estados Americanos ,OEA, para impulsar un paquete de Reformas Electorales que, además de reorganizar la Estructura y funciones de los Organismos Electorales y el Registro Nacional de las Personas, permita transparencia en el proceso electoral, incluyendo el voto electrónico y la elaboración de un nuevo censo electoral.



Todo parece indicar que la mayoría de los Partidos Políticos con representación en éste Congreso Nacional, han arribado al consenso de la modificación de la Estructura de los Organismos Electorales, separando lo que es en sí la función administrativa del Proceso, de la responsabilidad jurisdiccional y dándoles participación en su integración a otros actores políticos.



Sin embargo, no se puede desconocer, que el problema Técnico-político que genero la Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en relación con la Reelección Presidencial, ha sido una de las causas que más confrontación ha generado y consecuentemente, ha distanciado a la Sociedad hondureña.



El otro aspecto que no puede soslayarse, es que en los últimos procesos electorales, ahora que los Partidos Tradicionales o Históricos ya no están solos en la contienda por la existencia de otras Fuerzas Políticas, los Presidentes de la República, si bien es cierto que resultan electos por la simple mayoría como se establece en la Constitución de la República, ésta mayoría no alcanza el 51% de los votantes y de consiguiente, resultan electos por una minoría de los votantes, que los presenta como Presidentes débiles.



Afortunadamente, aunque no se produzca consenso sobre éstos dos últimos temas, el Artículo 5 de la Constitución de la República y como un mecanismo para fortalecer y hacer funcionar la Democracia Participativa, creo el Plebiscito como una forma de consulta directa al Pueblo hondureño sobre aspectos constitucionales.

En consideración a lo anterior y de conformidad con el 5 de la Constitución y la Ley Especial aprobada, venimos a presentar con la firma de por lo menos 10 Diputados al Congreso Nacional, formal iniciativa para que se Convoque a la Realización de un Plebiscito a fin de que consulte al Pueblo hondureño para dirimir los aspectos técnicos-políticos de la Reelección y se instituya la segunda vuelta electoral cuando el Candidato a la Presidencia de la República, no obtenga el 45% de los voto válidos.



Se acompaña el correspondiente Proyecto de Decreto.