Papa Francisco ofrece ayuda de la Iglesia ante crisis migratoria en América Latina

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- El papa Francisco comenzó este jueves a cumplir con su agenda programada en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se lleva a cabo en Panamá.



8:00 AM: El papa Francisco hizo este jueves una advertencia contra la "desinformación" y la "distorsión consciente y selectiva de los hechos" en Internet, en un mensaje con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.



Internet "es una fuente de conocimiento y relaciones antes impensable", estima el papa argentino en su mensaje. No obstante, señala que "muchos expertos (...) también subrayan los riesgos que amenazan a la búsqueda y al intercambio de una información auténtica a escala global".



"Hay que reconocer que las redes sociales, si bien sirven para comunicarmos más por un lado, y para permitir encontrarnos y ayudarnos mutuamente, por otro, también se prestan para la manipulación de datos personales, con el objetivo de obtener ventajas políticas o económicas, sin el respeto debido a las personas y sus derechos", continúa el papa.



"Entre los más jóvenes, las estadísticas demuestran que uno sobre cuatro ha estado involucrado en casos de acoso cibernético", se lamenta Jorge Bergoglio.



9:00 AM: El papa Francisco llega a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario Juan Carlos Varela.

El máximo líder de la Iglesia Católica llegó al Palacio de Las Garzas, en Ciudad de Panamá, donde fue recibido por el presidente y su esposa, Lorena Castillo.

Desde allí, Francisco se trasladará a un salón emblemático del edificio que alberga la cancillería para su primera reunión con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, y su esposa Lorena Castillo recibieron al papa Francisco en la capital canalera.

9:40 AM: El papa se reúne con dignatarios a su llegada al Palacio Bolívar.

El papa arribó la víspera para su primer viaje a una nación centroamericana. En los próximos cuatro días compartirá con más de 200,000 jóvenes de todo el mundo, principalmente llegados de los vecinos países centroamericanos, en la Jornada Mundial de la Juventud.



“¡Papa, Centroamérica te ama y espera tu bendición!”, se leía en una pancarta que un grupo de peregrinos mostraba en un sector del casco histórico por donde el auto con el pontífice pasaría.

10:15 AM: Francisco se reúne con obispos centroamericanos en la Iglesia de San Francisco de Asís.

El papa pidió mayor compromiso contra "cualquier forma de corrupción" en la política, una de las prácticas que más laceran a América Latina y que involucra a multinacionales y funcionarios.



"Es una invitación a (...) llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción", sostuvo el pontífice en un discurso ante diplomáticos.

11:00 AM: Papa denuncia "plaga de feminicidios" en América Latina.

Al enumerar ante los obispos de Centroamérica los problemas que agobian a los jóvenes, Francisco denunció que estos crímenes constituyen una "plaga que vive nuestro continente", junto a la acción de "bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores".

También se refirió al tema de migración en América Latina. "La iglesia, gracias a su universalidad, puede ofrecer esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de destino dialoguen y contribuyan a superar miedos y recelos, y consoliden los lazos que las migraciones, en el imaginario colectivo, amenazan con romper", afirmó el pontífice en un discurso ante los obispos centroamericanos en Panamá.



La migración es forzada por conflictos políticos y penurias económicas, pero también por una larga lista de problemas sociales, incluida una "plaga" de feminicidios que el papa argentino, de 82 años, denunció en la región.