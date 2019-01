López Obrador felicita a "Roma" por las 10 nominaciones al Oscar, pero ¿ya vio la película?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también celebra el éxito de la cinta "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón.



AMLO, como también se le conoce al mandatario, reconoció que como mexicano le hace sentir orgulloso el simple hecho de saber que la cinta fue nominada como mejor película en los premios Oscar 2019. En total obtuvo 10 nominaciones.



"Son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar y recomiendo que todos veamos la película…", dijo López Obrador en conferencia de prensa.



No obstante, y para sorpresa de muchos, confesó que aún no la ha visto. "Esta es una gran película, según lo que me han comentado. No he podido verla...".



El mandatario de los mexicanos también se refirió al trabajo del cineasta Alfonso Cuarón, autor de la obra que ha revolucionado la forma de ver el cine en Latinoamérica y ha abierto una nueva puerta para las producciones en español en Hollywood.



"Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción, mis felicitaciones…", cerró diciendo el mandatario.