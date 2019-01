La búsqueda de Emiliano Sala continúa pero sin gran esperanza

SAINT PETER PORT, REINO UNIDO.- Los guardacostas británicos reanudaron el jueves la búsqueda del avión desaparecido tres días antes, en que viajaba a Cardiff el recién traspasado futbolista argentino Emiliano Sala, pero cada vez con menos esperanza de noticias positivas.



"Emprendemos una búsqueda por la costa con ayuda de un avión del Channel Islands Air Search en la zona de Burhou, Casquets, Alderney, la costa norte de la península de Cherbourg, la costa norte de Jersey y otra vez sobre Sark", anunció la policía de la isla de Guernsey, situada en el canal de la Mancha, poco después del amanecer.



La esperanza de hallar con vida al futbolista y a su pilo desaparecía casi por completo, mientras los aficionados seguían dejando flores y mensajes en la ciudad galesa de Cardiff y la francesa de Nantes, donde el jueves estaba previsto un homenaje al jugador que acababan de traspasar al club británico.



Para ofrecer "un momento de compartir" a los hinchas, el Nantes abrirá el jueves su entrenamiento al público en el centro de preparación donde la víspera se había instalado un retrato de gran formato del jugador, de 28 años, con su habitual gesto sonriente.



En el Estadio de la Beaujoire se desplegará un retrato similar y se habilitará un libro de visitas en línea en el sitio web del FC Nantes para dejar mensajes para Sala, que desapareció cuando volaba de la ciudad francesa a Cardiff.



- "Humilde, generoso" -

En Progreso, la pequeña ciudad argentina en la que vivió hasta los 16 años, todo el mundo conoce a "Emi" y su familia. "Es una persona humilde, generosa, que tiene una fortaleza mental más allá de lo común", dijo Martín Molteri, amigo de Sala desde que jugaban juntos de niños y que sigue queriendo creer en un milagro.



"Va a aparecer pronto y va estar bien", aseguró, aunque la esperanza de encontrar con vida al delantero italo-argentino y al piloto de la avioneta parece haberse disipado.



Ante la falta de luz, la policía de Guernesey, encargada de coordinar las operaciones, había interrumpido las labores de búsqueda la noche del miércoles, tras dos días de intensas operaciones.



"Aún no encontramos ningún resto del avión desaparecido", informaron el miércoles en Twitter las autoridades, que anunciaron el nombre del piloto desaparecido, David Ibbotson, originario del norte de Inglaterra.



Los investigadores privilegiaron inicialmente la hipótesis de que el futbolista y el piloto se habrían podido refugiar en el bote salvavidas que llevaban en la avioneta, pero después de tres noches desaparecidos no quedaba el jueves mucho espacio para la esperanza.



- "Accidente trágico" -

"Si hubiera algo que encontrar, creo que, como llegamos al lugar muy rápidamente, lo habríamos encontrado. No estoy seguro de que haya algo ahí", dijo a la AFP John Fitzgerald, responsable del servicio de rescate Channel Island Air Search.



Los investigadores encontraron el martes restos flotando en el agua, pero no pudieron decir si procedían del avión de Sala, y tres días después de la desaparición, el drama sigue rodeado de misterio.



El club de Cardiff, que acababa de fichar al delantero del Nantes por unos 17 millones de euros, precisó que fue el propio Sala quien organizó su viaje. El jugador se había mostrado preocupado por el estado del avión en un mensaje vocal enviado a sus amigos.



"Seguimos recopilando datos por nuestra parte para intentar comprender lo que ocurrió. Realmente todo apunta hacia un accidente trágico", declaró el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman al sitio Wales Online.



Emiliano Sala llegó siendo joven a Francia y se formó en el Burdeos, antes de pasar por diferentes clubes franceses (Orléans, Niort, Caen), hasta que, en 2015, firmó por un millón de euros con el Nantes, donde era muy apreciado entre los jugadores y la hinchada.



Después de que la posibilidad de ser traspasado al Galatasaray turco el pasado verano boreal no se materializara, Sala fichó por el Cardiff en el mercato de invierno, por tres temporadas y media.