Rolando Kattán sobre reformas: “Queremos una base de datos nueva... sin un censo oscuro”

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El Congreso Nacional (CN) comenzará este jueves una serie de reformas electorales de cara a las próximas elecciones.

Rolando Kattán, coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), conversó con EL HERALDO sobre la expectativa que existe en la institución al ser la primera en sufrir la reestructuración, como parte del proceso de reformas políticas que se apresta a aprobar el CN.

¿Cuáles son sus expectativas ante los posibles cambios en la estructuración del RNP?

Hay que esperar finalmente qué es lo que aprueba el Congreso Nacional (CN), nosotros enviamos una propuesta, lo más importante es la despartidización, que no siga el reparto de las funciones del Registro Nacional de las Personas (RNP), en direcciones, si no que pueda ser una junta que trabaje con consensos, que se establezca bien que es una institución de seguridad nacional autónoma que es garante de la democracia, al final, el RNP representa la patria y muy importante establecer que cada una de las reformas de ley, no solo las reformas a la constitución, son muy importantes para poder tener los 16 criterios para solventar y depurar la base de datos.

¿Hay que lograr objetivos de transparencia en los procesos electorales?

Sí, definitivamente, lo que nosotros queremos es una base de datos totalmente nueva, que pueda estar interconectada en línea, que no exista aquello de un censo oscuro que se pase el Tribunal Supremo Electoral (TSE), si no que esté totalmente en línea desde el primer ciudadano enrolado y que las reglas en todas aquellas situaciones de las defunciones, etc, hayan sido solventadas en el enrolamiento, por eso es muy importante enrolar, la otra parte importante es la domiciliaria, que no hayan traslados, que los ciudadanos podamos tener un arraigo a través de la interconexión que representa el SIN.

¿Con estas medidas se garantiza la despolitización del RNP?

Estamos actuando sin bandera política y el hecho de tener una institución por consenso, y al final la gente siempre va a cuestionar que sea nombrado por el CN, pero es que esa es nuestra institucionalidad y los partidos políticos son la plataforma para nuestra democracia, lo que sí se debe garantizar siempre es que sea personal técnico y que las actuaciones nunca sean a favor de un partido político si no en consenso.

¿El RNP garantiza la depuración del censo nacional electoral?

Por supuesto, es una tarea principal, la depuración por medio de un enrolamiento, es decir, crear una nueva base de datos que tenga como sustento la base de datos anterior, para que todos los registros que entren a la base de datos sean validados y poder descontar ahí quiénes de nuestros compatriotas han emigrado y cuáles han fallecido.