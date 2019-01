Venezolana Aileen Gómez: Son nuestros mismos militares los que tienen que sacar a Maduro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Una mezcla de alegría con incertidumbre", así definió sus sentimientos la venezolana radicada en Honduras, Aileen Gómez, ante la noticia de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

Aileen Gómez, quien decidió salir de Venezuela por las crisis hace más de tres años, brindó su opinión sobre el tema.

"Es una locura. Yo estoy ahorita que no me halló, no me quepo dentro del cuerpo, tenemos 20 años esperando esta oportunidad. 20 años, eso es una vida, más de una mitad de mi vida, entonces qué pasa, por primera vez la oposición se ha organizado de tal manera que ha actuado de manera inteligente para poder sacar por la vía legal, cosa que pareciera imposible, a Nicolás Maduro", expresó la comunicadora.

"Eso ya obviamente despierta una esperanza y una alegría en todos los venezolanos que estamos afuera, porque históricamente es primera vez que legalmente tenemos el chance de salir del gobierno de Maduro, más aún cuando sabemos que esto está avalado por la comunidad internacional, tenemos el respaldo de los extranjeros", continuó agregando visiblemente inquieta.

"Pero no todo es alegría y felicidad y, si se quiere este júbilo se ve un poquito empañado porque no es fácil salir de un gobierno como el de Nicolás Maduro y, en efecto, en el justo momento en el que se declaró presidente interino salió una orden del Tribunal Supremo de Justicia con orden de apresamiento para Guaidó".

"Esto a los venezolanos nos genera incertidumbre, qué va a pasar, Guaidó, decidirá trabajar desde fuera, se va a quedar con el riesgo que lo metan preso y, fijo, si se queda lo van a meter preso y si lo hacen entonces qué pasa, va a ser otro político más".

A manera de conclusión Gómez indicó. "Son nuestros mismos militares los que tienen que sacarlo. Ellos son los que, en estos días, para mí se le van a terminar de voltear al gobierno de Nicolás Maduro y sacarlo definitivamente".

La crisis en Venezuela desde la mirada de una venezolana:

Venezuela está en crisis desde donde lo mires, no hay seguridad, comida, ni medicinas. La inflación es otro tema que nos está afectando, obviamente al ver estas necesidades pues la gente se está matando literalmente por robar, comer. Hay gente no necesariamente en extrema pobreza, pero sí hay casos de personas que comen de la basura, mi mamá que está allá me lo cuenta.

Los venezolanos se fueron básicamente de Venezuela porque no hay oportunidades, en Venezuela vas a un supermercado y no encuentras comida tengas o no dinero para comprarlo. No es un tema de poder adquisitivo es que así tengas dinero no encuentras medicina.

Hace varios años que no voy, pero estoy pendiente de todo lo que se informa en las redes sociales, porque es nuestra única fuente de información.

No hay productos de primera necesidad, algo tan básico como un paquete de arroz, uno de sal, una pasta de dientes no lo consigues, tengas o no el dinero.

-¿Es tan feo como se está viendo?

No, es mil veces peor, porque toda la realidad que se está sufriendo Venezuela no ha salido verdaderamente a flote por los medios de comunicación tan paralizados y limitados.