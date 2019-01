Yaritza Owen: Todas teníamos que estar dormidas a las 11:00 de la noche... nos vigilaban

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su belleza, inteligencia y profesionalismo logró poner en alto el nombre de Honduras durante su participación en el programa Nuestra Belleza Latina (NBL) 2018 de la cadena Univisión. Sí, se trata de la periodista catracha Yaritza Owen, quien en exclusiva para EL HERALDO contó interioridades de su participación en el show, además de esos detalles que las cámaras no revelan.

Owen, nació en Tegucigalpa, pero pasó gran parte de su vida en Pespire, Choluteca. Estudió Licenciatura en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), laboró como presentadora para Canal 11 y posteriormente se mudó a vivir a los Estados Unidos.

Casada y madre de dos hermosos niños, Valeria y Sebastián, a quienes define como su tesoro. La catracha logró llegar hasta la final del famoso show de belleza, logrando así el segundo lugar de la competencia. En cada una de las galas, Owen avanzó a paso firme, sus retos y presentaciones siempre fueron de los mejores, sin embargo, para llegar a esa excelencia la hondureña trabajó muy fuerte y estuvo alejada de cualquier tipo de información por más de dos meses.

Además realizaba grabaciones que duraban hasta la madrugada, largas horas de ensayo y hasta un accidente durante la preparación; estos son pequeños detalles que no se vieron en cámaras y que la hondureña reveló a EL HERALDO.



¿Por qué decidió participar en Nuestra Belleza Latina (NBL)? ¿Era un sueño?

Jamás se me ocurrió participar en NBL, antes había visto el reality, pero nada más, fue hasta que miré el anuncio en la televisión que decía “Sin tallas, sin límites y sin excusas”, eso me llamó la atención, sentí que por fin estaban ensanchando la belleza más allá del físico, de lo que habíamos estado acostumbrados a mirar, y dije ok, esta es mi oportunidad, quiero ir al casting, quiero ver qué sucede, quiero conseguir un trabajo, y así fue como me adentré a la aventura de NBL.

¿Cuál fue el reto más difícil que realizó durante el programa?

ja, ja, ja, yo creía que era sencillo porque podía flotar, pero fue el reto de las fotos en la piscina el que para mí fue el más difícil, ese vestido se convirtió como en una roca cuando se mojó que apenas me dejaba ponerme en pose, ja, ja, ja, pero fue ¡divertido!

El día de la gala final, ¿qué pasaba por la mente de Yaritza Owen?

Honestamente estaba tranquila, ya todo estaba decidido, ya el público había votado, ya no había nada qué hacer, solo esperar el resultado, claro que había una combinación de emociones, en el público estaba mi hermana con mis dos hijos y yo veía la carita de mi hija en suspenso, solo quería que ella no se sintiera mal si a mamá no le daban su corona, pero ella estaba preparada, ella sabe que las mujeres portamos una corona invisible. Además agradecía a Dios por haberme llevado hasta ese punto de la competencia.

¿Cómo fue la experiencia de vivir en la mansión de Nuestra Belleza Latina?

Vivir en la mansión con nueve mujeres más ha sido una experiencia única, allí nos reímos, lloramos, bromeábamos, a unas cuantas nos gustaba cocinar, ja, ja, ja, bueno, más a mí, y muchas veces cociné para ellas... La mansión estaba justo frente a la bahía, y eso era espectacular despertar y ver el sol en su máximo esplendor.

¿Con quién de las chicas sentía más empatía y a quién trataba de evitar?

Es natural hacer más empatía con unas chicas que otras, logré hacer clic con Andrea Bazarte, Migbelis, Nancy, Andrea Gonzales, Carmen, Massiel, Arana, Ceylin, Elvira...Fue una sana convivencia, en ningún momento sentí el deseo de evitar a ninguna, cada una tenía su propia personalidad, de todas aprendí, fue un placer para mí conocerlas.



¿Ha recibido alguna propuesta de trabajo de Univisión?

No, de momento no tengo una propuesta de trabajo, seguiré intentándolo, el resto queda en manos de Dios.

Cuéntenos curiosidades sobre el programa, cosas que no se veían en la televisión

Hay tantas cosas que el público no se da cuenta, de lo complejo que puede ser grabar un programa de esa magnitud, dos horas de show para nosotros era un día entero, cambiarnos de vestuario en segundos.

A veces las grabaciones duraban hasta la madrugada, en todo el show tuvimos 1 día de descanso, las horas de ensayos eran eternas en un estudio muy frío, había que ir muy bien abrigadas.

En mi reto de Thalía, en uno de los ensayos me salvé de un golpe en la espalda, yo me lancé y los bailarines no estaban listos, pero gracias a Dios ellos fueron ágiles y me tomaron como a centímetros de llegar al suelo.

En la mansión todas teníamos que estar dormidas a las 11:00 de la noche por tarde y siempre había personal de turno que nos vigilaba a que eso se cumpliera, aprovechábamos cada minuto para dormir, ya sea en el bus, o en las sillas del estudio, porque sabíamos que las jornadas de trabajo eran extenuantes.

¿Le fue difícil reincorporarse a su vida luego de permanecer varios meses con muchas actividades frente a las cámaras?

Volver a la vida normal era como ¡wow! porque nosotras no teníamos acceso ni a la televisión ni a la radio ni mucho menos al teléfono, no sabíamos qué estaba pasando afuera, entonces era como curioso saber de todo, al salir de NBL me sentí rara que nadie me estuviera dando instrucciones, ni tenía que pedir permiso para ir al baño, pero se extrañan esas cosas, como por ejemplo ver la audiencia, escuchar los aplausos y sentir el apoyo.

¿Qué significa la familia para usted?

La familia para mí significa el tesoro más grande y valioso que Dios me ha podido dar, por ellos me esfuerzo, por ellos quiero ser mejor cada día, quiero ser un ejemplo de amor, pasión, disciplina y perseverancia.

Háblenos sobre su etapa como youtuber

Como Youtuber me divierto y me da satisfacción poder compartir con los demás de lo que voy aprendiendo y mis vivencias, pero también hay mucha gente necesitada, no solo de tips de belleza, sino de una palabra de aliento que les animemos por amor propio, amor al prójimo, a tener identidad, autoestima, hay muchas personas marcadas por alguna situación y ese es mi objetivo, llegar al corazón de ellos con un mensaje que les dé esperanza.



¿Qué proyectos tiene a futuro?

Hay muchos planes, mi mente corre cada día pensando en lo que podría ser un proyecto que me apasione y lo ponga al servicio de los demás, pero es una idea la cual sigo madurando.

¿Piensa regresar a vivir a Honduras?

De regresar a vivir a Honduras, pues es una posibilidad que uno no puede descartar, pero por ahora no hay planes en cuanto a eso.